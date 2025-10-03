Uppdragsledare hos Hifab Tech
Wrknest AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Göteborg
, Partille
, Kungälv
, Alingsås
, Borås
eller i hela Sverige
Om tjänsten Som Uppdragsledare inom Tech blir du en nyckelspelare i Hifab Techs leveranser mot fastighetsägare och teknikprojekt i teknisk drift, förvaltning och installationssatsningar. Du får arbeta nära kund, påverka lösningar och driva projekt där du får utlopp för både teknikintresse och affärsfokus. Rollen kräver en förmåga att navigera i förändring och anpassa sig till nya krav och möjligheter.
Dina framtida arbetsuppgifter
Leda projekt som involverar ombyggnad eller utbyte av installationer under pågående drift
Ansvara för driftsättning, samordnad provning och avprovning av system som VS, ventilation och styr/automation
Vara rådgivare och tech lead gentemot kund, föreslå tekniska lösningar och koncept
Säkerställa att leverans sker digitalt och i rätt format (t.ex. PP-format) snarare än omfattande rapporter
Samarbeta internt för kompetensdelning och säkerställa att bästa metoder sprids vidare
Vi söker dig som
Som person är du förändringsbenägen, anpassningsbar och orädd för att ta dig an utmaningar utan att ha alla svar. Du är framåtdriven, nyfiken och beredd att testa dig fram i projekt. Kundfokus och förmåga att bygga relationer är naturligt för dig. Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Minst 3-5 års erfarenhet av liknande arbete inom drift, förvaltning eller installationsprojekt
Teknisk utbildning på högskolenivå inom exempelvis fastighetsteknik, energi, driftteknik eller fastighetsförvaltning
Erfarenhet av att arbeta med befintliga installationer som ska byggas om alt. bytas ut under pågående drift.
Erfarenhet av att ansvara för driftsättning, avprovning och samordnad provning av fastighetssystem som vs, ventilation, styr/automation etc.
Meriterande
God kännedom om AB04 och ABT06
Erfarenhet av teknisk due diligence för fastighetsinstallationer
Intresse och vana av digitalisering och digitala arbetsformer
Erfarenhet av att driva affärsrelationer och konsultmässigt arbete
Arbete mot både fastighetsägare och nybyggnation, offentlig och privat sektor
Övrig information Start: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Göteborg Omfattning: Heltid
Om kunden
Hifab Tech är en del av Hifab som är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom projektledning och samhällsutveckling. Inom Tech samlas spetskompetens för att hjälpa kunder att optimera teknik, installationer och systemlösningar i hela fastighetslivscykeln. De arbetar med både privata och offentliga aktörer i projekt där tekniska krav, säkerhet och innovation står i fokus.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Linn Andreasson linn.andreasson@wrknest.se Jobbnummer
9539988