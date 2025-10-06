Uppdragsledare
Uppdragsledare
Vi söker nu en erfaren Uppdragsledare för ett uppdrag med fokus på verksamhetsutveckling och ekonomistyrning i en stor organisation. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet av att leda komplexa projekt på strategisk nivå och vill bidra till utvecklingen av framtidens ekonomimodeller.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att leda en översyn av organisationens ekonomimodell, med syftet att forma en långsiktig strategi för framtida styrning och uppföljning. Arbetet ingår även som en strategisk förstudie inför kommande upphandling av nytt affärssystem.
Du kommer att arbeta nära både ekonomi- och IT-funktioner och ansvara för att driva arbetet framåt, samordna berörda intressenter och säkerställa att beslutsunderlag och rekommendationer håller hög kvalitet.
Leda och driva projekt kring utveckling av verksamhets- och ekonomistyrning.
Ta fram strategiska förslag och rekommendationer för framtida ekonomimodell.
Samordna arbete mellan olika avdelningar och intressenter.
Bidra i planering och framtagning av underlag inför upphandling av nytt affärssystem.
Säkerställa struktur, uppföljning och kvalitet i arbetet.Kompetenser
Minst 10 års erfarenhet av att leda och driva stora projekt.
Minst 10 års erfarenhet av utveckling av verksamhets- och ekonomistyrning i större organisationer eller myndigheter med minst 10 000 anställda.
Aktuell erfarenhet (senaste 5 åren) av projekt inom utveckling av ekonomistyrning i större organisationer.
Meriterande
Erfarenhet av projekt inom offentlig sektor.
Erfarenhet av Unit4 (Agresso).
Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt för utveckling av ekonomistyrning i myndighetsmiljö.Dina personliga egenskaper
Självledarskap och strategiskt helhetsperspektiv.
Stark analytisk förmåga.
Förmåga att leda och inspirera andra.
Kommunikativ, strukturerad och samarbetsinriktad.
Uppdragsinformation
Start: Enligt överenskommelse
Slut: 1 år med möjlighet till förlängning
Omfattning: 75%
Placering: Sundbyberg, med möjlighet till distansarbete upp till 50%
Säkerhetsprövning krävs innan uppdraget kan påbörjas.
Om Soros Consulting
Soros Consulting erbjuder spännande uppdrag hos svenska företag och myndigheter. Som konsult hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens, delta i strategiskt viktiga projekt och arbeta i professionella team med fokus på långsiktighet och utveckling.
