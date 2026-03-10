Universitetslektor i reglerteknik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för reglerteknik vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en universitetslektor.
Universitetslektor i reglerteknik, med inriktning mot gränssnittet mellan optimering, inlärning och reglerteknik
Optimering, maskininlärning och reglerteknik utgör tillsammans en central verktygslåda för att förstå, analysera och styra komplexa system. Områdena spänner från djup matematisk teori och algoritmutveckling till ingenjörsmässiga metoder som möjliggör robusta och effektiva lösningar i praktiken. I takt med att samhälle och teknik utvecklas mot allt större, mer dataintensiva och sammanlänkade system blir behovet av skalbara metoder och tillförlitliga garantier allt tydligare - både i forskning och utbildning.
Vid Institutionen för reglerteknik, LTH, bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö med cirka 60 anställda, inklusive doktorander, postdoktorer och lärare med bred ämneskompetens. Här finns en stark tradition inom system- och reglerteori, samtidigt som miljön växer i riktning mot storskalig optimering, datadrivna metoder och maskininlärning. Arbetet präglas av ett öppet och ambitiöst klimat med samarbeten både inom akademin och tillsammans med industripartners, nationellt och internationellt.
Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. För närvarande har institutionen tre kvinnliga professorer, inklusive en Lise Meitner professor, och en kvinnlig universitetslektor. Av våra 15 seniora lärare så har 5 utländsk bakgrund. Jämlikhet, lika villkor och mångfald är viktigt för oss.
Vi söker nu en internationellt etablerad forskare till en anställning som universitetslektor i distribuerad och/eller storskalig optimering, inlärning och reglerteknik. Vi välkomnar särskilt kandidater som verkar i gränslandet mellan minst två av dessa tre områden. Forskningen kan exempelvis handla om skalbara optimeringsmetoder, resurseffektiva och robusta metoder för maskininlärning, samt optimeringsbaserade och/eller lärandebaserade metoder för styrning. Forskningen kan vara rent teoretisk eller motiverad från ett relevant tillämpningsområde.
I anställningen ingår att bedriva forskning av hög internationell kvalitet, utveckla en självständig forskningslinje, bidra till att attrahera extern forskningsfinansiering samt undervisa och handleda inom optimering, inlärning och/eller reglerteknik på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Ämne
Reglerteknik, med inriktning mot gränssnittet mellan optimering, inlärning och reglerteknik.
Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar teori-, metodik- och algoritmutveckling, där forskningen bedrivs i gränslandet mellan minst två av följande områden: optimering, maskininlärning och reglerteknik, med fokus på storskaliga och/eller distribuerade metoder och system. Centrala aspekter är skalbara metoder med välgrundad analys av exempelvis beräknings- och kommunikationskostnad, konvergens- och prestandagarantier, robusthet samt hantering av osäkerhet och begränsade resurser.
Området inkluderar exempelvis:
Storskalig optimering och maskininlärning: stokastiska och/eller (icke-)konvexa optimeringsmetoder, första ordningens metoder, variansreduktion, distribuerad och parallell optimering, federerad maskininlärning, generalisering/robusthet och integritetsaspekter i skalbara lärandealgoritmer.
Storskalig optimering och reglerteknik: optimal styrning, modellprediktiv reglering och andra optimeringsbaserade styrmetoder, distribuerad/koordinerad styrning, dynamisk optimering samt analys och design av skalbara algoritmer med garantier.
Maskininlärning och reglerteknik i storskaliga system: maskininlärningsbaserad styrning, förstärkningsinlärning och datadrivna styrmetoder, adaptiva metoder, säker/robust lärande-baserad reglering samt metodik för stabilitet, säkerhet och prestanda.
Tillämpningsdriven metodutveckling inom området, exempelvis för energisystem, kommunikationssystem, robotik/autonoma system, sociotekniska system och livsvetenskaper.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom ämnesområdet.
Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Handledning av examensarbete och doktorander.
Arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
Samverkan med industri och samhälle.
Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
Behörighet
Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:
Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Visat pedagogisk skicklighet.
Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är en del av Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 12 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
