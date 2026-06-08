Universitetslektor i nationalekonomi
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2026-06-08
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Högskolan Dalarna söker en universitetslektor i nationalekonomi till ett av Sveriges modernaste campus i centrala Borlänge. Vill du bidra till utveckling av ämnet, både inom forskning och undervisning med närhet till både kolleger, studenter och närliggande samhälle - välkommen till Avdelningen näringsliv och samhällsstudier!
Vi erbjuder utbildning i nationalekonomi på kandidat- och magisternivå och bedriver forskning framför allt inom tillämpad nationalekonomi med stark inriktning mot empirisk forskning. Nationalekonomi är en internationell miljö och en del av forskningsmiljön Studier om näringslivets och ekonomins dynamik. Ämnet samarbetar också med Centrum för hållbar energiforskning (SERC) vilket skapar goda möjligheter till forskningssamarbeten och akademisk utveckling.
Din arbetsdag som universitetslektorHögskolan Dalarna erbjuder en varierande anställning där du inom nationalekonomi får möjlighet att ansvara för undervisning, kursutveckling och kvalitetssäkring, bidra till forskningsmiljön samt samverka med externa aktörer. Hos oss har du i stor utsträckning möjlighet att planera din egen arbetsdag. Vi värdesätter initiativförmåga och samarbete både inom ämnet och över ämnesgränser.
Tjänsten omfattar en stor andel undervisning och innefattar kursansvar, examination samt handledning av examensarbeten både på campus och distans. Du förväntas undervisa på både svenska och engelska. Undervisning sker på både kandidat- och magisternivå.
I anställningen kan även akademiska ledaruppgifter såsom programansvar eller ämnesansvar ingå. Som del av forskningsmiljön förväntas du aktivt bidra till forskningens utveckling och söka extern forskningsfinansiering. Viss forskningstid ingår i tjänsten.
Är du personen vi söker?Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen. För denna anställning har lärosätet, med hänsyn till ämnesinnehåll och arbetsuppgifter, beslutat att för denna anställning särskilt kräva doktorsexamen i nationalekonomi.
Vid tillsättningen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du har god analytisk förmåga, kan se helheter och kommunicerar väl med personer med olika professionell, kulturell och utbildningsmässig bakgrund. Arbetet innebär många kontakter med studenter, kollegor, näringslivsföreträdare och andra intressenter vilket ställer krav på god samarbetsförmåga.
Arbetet är till stor del självständigt varför det ställs höga krav på ansvarsförmåga och planering samt att du är driven och har en god initiativförmåga. För rollen som universitetslektor krävs samarbetsförmåga samt att ledarskapsförmåga kan vara av betydelse.
För denna anställning krävs:
doktorsexamen i nationalekonomi
erfarenhet av undervisning på kandidat- och magisternivå inom nationalekonomi
aktiv forskning, dokumenterad genom vetenskapliga publikationer och deltagande i forskningsprojekt under de senaste fem åren
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
goda kunskaper i programvara för kvantitativa metoder
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att framgångsrikt ha sökt forskningsmedel och erhållit extern finansiering
erfarenhet av ledningsuppdrag inom akademi eller annan verksamhet
högskolepedagogisk utbildning. Vid anställning förväntas den sökande fullfölja BHU-kursen inom två år
ytterligare pedagogisk utbildning eller erfarenhet av utvecklingsarbete inom undervisning.
BedömningsgrunderHögskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4.. För vidare läsning hänvisar vi till: Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna (du.se)
AnställningenAnställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Borlänge. Tjänsten innebär behov av fysisk närvaro, med möjlighet till viss distansarbete.
Övrigt Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden kan en vikarie under tillsättningen komma att anställas. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.
Ansökan ska innehålla- CV/meritförteckning- relevanta intyg och betyg - fullständig publikationsförteckning där fem av de mest relevanta publikationerna åberopas och bifogas - skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter.
Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se
.
Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt.
Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se
Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2026-05-24.
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: elb@du.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121870". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908)
Stationsgatan 4 (visa karta
)
784 35 BORLÄNGE Arbetsplats
Högskolan Dalarna Kontakt
Reza Mortazavi rem@du.se Jobbnummer
9951815