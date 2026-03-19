Universitetslektor i latinamerikastudier
Nordiska Latinamerikainstitutet grundades år 1951 vid Handelshögskolan i Stockholm.
År 1969 ombildades det till ett självständigt statligt institut för latinamerikastudier och år 1977 blev det en del av Stockholms universitet, där det från år 2000 är knutet till Humanistiska fakulteten, Humanvetenskapliga området. Numera ingår det i Romanska och klassiska institutionen, där institutet har utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Nordiska Latinamerikainstitutet har som ändamål att med inriktning mot Latinamerika bedriva: 1) samhälls- och kulturvetenskaplig forskning, 2) samhälls- och kulturvetenskapligt inriktad utbildning, 3) dokumentationsverksamhet, samt 4) seminarier, föreläsningar och symposier. Institutet upprätthåller även kontakter med institutioner inom och utom Stockholms universitet som verkar inom samma vetenskapsområde.
Mer information om oss hittar du här: https://www.su.se/enheter/nordiska-latinamerikainstitutet, https://www.su.se/enheter/romanska-och-klassiska-institutionen.
Ämne/ämnesbeskrivning
Närmare 600 studenter läser latinamerikastudier på grundnivå och avancerad nivå varje läsår. Undervisningen i latinamerikastudier fokuserar på studium av en dynamisk region utifrån olika perspektiv. https://www.su.se/utbildning/utbildningskatalog/utbildningsamnen/manniska-juridik-politik-och-samhalle/latinamerikastudier.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
I denna tidsbegränsade anställning ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå, kandidatuppsatshandledning samt examination. Undervisningen omfattar följande kurser:
- Land, People and Power in Latin America and the Caribbean (7,5 hp)
- Geography, Regions and People in Latin America (7,5 hp)
- Latin American Thinking: Socio-Economic, Political and Cultural Ideas (7,5 hp)
- Football in Latin America: Politics, Economy and National Identities (7,5 hp)
- Theory and Methodology
- Uppsatsseminarier
Andra uppgifter och kurser kan tillkomma. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Undervisningen sker såväl på campus som digitalt i hybrid format. Undervisningen sker främst på dagtid men viss undervisning kan även förekomma på kvällstid. Undervisningen sker på engelska.
Utöver undervisningen ingår 10 % kompetensutveckling i anställningen.
Behörighetskrav
Behörig till anställningen är den som har visat pedagogisk skicklighet samt innehar en doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne med inriktning på Latinamerika eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Dokumenterad mycket god färdighet i talad och skriven engelska krävs. Den pedagogiska kompetensen ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.
Innehavaren av anställningen förväntas vara närvarande på institutionen och delta i det löpande arbetet på plats.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Störst vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning och utvecklingsarbete inom de aktuella kursernas ämnesområden och inriktningar. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande, utvärdering av undervisning och examination.
Universitetet kommer vid denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Den sökande ska på begäran kunna lämna referenser från tidigare undervisningsuppdrag.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen omfattar 75 % och är tidsbegränsad från och med den 1 augusti 2026 till och med 31 januari 2027. Denna utlysning är till för att täcka ett tillfälligt behov inom undervisningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en spännande och kreativ internationell miljö. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor María Bernal, mailto:maria.bernal@su.se
.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Anne Jensen, mailto:anne.jensen@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "SU FV-1019-26".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062)
Romanska och klassiska institutionen
