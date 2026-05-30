Universitetsbibliotekarie
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Göteborgs universitetsbibliotek är ett av landets största bibliotek och består av sju enheter med olika ämnesinriktningar. Göteborgs universitetsbibliotek svarar i första hand för informationsförsörjningen vid Göteborgs universitet, men har också ett nationellt och regionalt ansvar.
Humanistiska biblioteken består av två bibliotek som i första hand ger service till studenter och forskare inom Humanistiska och Konstnärliga fakulteten. Våra unika samlingar lockar även en bred allmänhet och vi har många besökare. Med ca 70 anställda är vi den största enheten inom Göteborgs universitetsbibliotek. Verksamheten är organiserad i sex team som leds av teamledare.
Vi söker nu en universitetsbibliotekarie till Humanistiska biblioteken för arbete med katalogisering. Tjänsten är en tillsvidareanställning med omfattning 100% och med placering i Katalogteamet.Publiceringsdatum2026-05-30Dina arbetsuppgifter
Du ska självständigt kunna utföra sekundär- och primärkatalogisering i Libris inklusive klassificering och indexering med svenska ämnesord. Teamet katalogiserar media för samtliga bibliotek i organisationen och arbetet omfattar tryckt material inom ett flertal ämnesområden inklusive medicin och naturvetenskap. Arbetet kan innefatta katalogisering av nyförvärvat material såväl som retrospektiv katalogisering av äldre material. Samlingarna omfattar litteratur på flera språk.
Planering av arbetet sker i samverkan med övriga teamet och du bidrar till utvecklingsarbete såväl som löpande arbete. Med stöd av kollegorna i Katalogteamet håller du dig också à jour med regelverk och praxis för tillgängliggörande i Libris och den lokala katalogen Koha.
Informationstjänst eller arbete med framtagning av litteratur ingår i tjänsten. Kvälls- och helgtjänstgöring förekommer.Kvalifikationer
Du skall ha en akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap och erfarenhet av katalogisering i Libris. Du skall ha goda kunskaper i svenska och engelska. Det är meriterande med ytterligare språkkunskaper. Erfarenhet av klassificering med Dewey decimalklassifikation och indexering med svenska ämnesord eller annat kontrollerat ämnesordssystem t ex MESH är meriterande. Erfarenhet av arbete på forskningsbibliotek är också meriterande.
Arbetsuppgifterna kräver noggrannhet och uthållighet och du har god förmåga att arbeta självständigt. Teamarbetet ställer krav på god samarbetsförmåga och du bidrar självklart till ett positivt och utvecklingsinriktat arbetsklimat.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad 100%. Placering på Göteborgs Universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
Anställningsintervjuer förväntas ske under vecka 26-27.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta
Isabel Folkesson, teamledare
0766-181714
mailto:isabel.folkesson@ub.gu.se
Mårten Bohman, teamledare
0766-184634
mailto:marten.bohman@ub.gu.se
Anna Isaksson, biträdande bibliotekschef
0766-185577
mailto:anna.isaksson@ub.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradareSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 21 juni 2026
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
