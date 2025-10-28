Universitetsadjunkt inom Distribuerade datorsystem
2025-10-28
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt närmare 2,1 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 900 anställda och har 18 700 studenter.
De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för datavetenskap vid Institutionen för system och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker en universitetsadjunkt i Distribuerade datorsystem för undervisning och projekt inom ämnesområdet. Du kommer att arbeta inom ett drivet team som bedriver utbildningar i Skellefteå.
Ämnesbeskrivning
Distribuerade datorsystem omfattar datorsystem och mobila nätverk som möjliggör mobilitet, ambiens, säkerhet och interaktivitet för datorer, data, programvara och användare.
Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av undervisning inom programmering och interaktionsteknologier samt uppbyggnad av nya utbildningar inom området.
Du kommer att utveckla och medverka i undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete. Den sökande förväntas även aktivt delta i institutionellt arbete, i program- och kursutveckling samt följa utvecklingen och forskningsutvecklingen inom ämnet. I tjänsten ingår även att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället. Möjlighet till vidare kompetensutveckling och forskarutbildning finns, genom kompetensutveckling av universitetsadjunkter.Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som:
• Du har en högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng inom datateknik eller ett närliggande område, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Har du en forskarutbildning är det meriterande.
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper (undantag enligt nedan)
Om kravet på genomgången högskolepedagogisk utbildning inte är uppfyllt vid ansökan eller anställning så åligger det arbetsgivaren att säkerställa att kravet är uppfyllt inom 2 år.
Övriga bedömningsgrunder:
• Har erfarenhet av och kvalifikationer för undervisning på högskolenivå
• Erfarenhet från deltagande i forskningsprojekt
• Erfarenhet från akademisk publicering
• Har praktisk erfarenhet av programmering
• Har en utbildning inom huvudområdet datateknik på civilingenjörsnivå
Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan tillsättas på heltid (100 %) eller deltid (lägst 50 %), beroende på överenskommelse. Placeringsort är Skellefteå. Tillträde sker senast 2026-01-01, med möjlighet till tidigare start enligt överenskommelse.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Kåre Synnes, 0703611507, kare.synnes@ltu.se
och Christer Åhlund, 0705433722, christer.ahlund@ltu.se
.
Facklig företrädare: SACO-S: Diana Chroneer, 0920-49 2037, diana.chroneer@ltu.se
och OFR-S: Marika Vesterberg, 0920-49 1721, marika.vesterberg@ltu.se
.Så ansöker du
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Sista dag att ansöka är 18 november 2025
Referensnummer: 4300-2025
Sista dag att ansöka är 2025-11-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
