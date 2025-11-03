Undervisningsråd vetenskaplig grund
2025-11-03
Vill du vara med att utveckla Skolverkets arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Vill du bidra till att stärka en kunskapsbaserad skola? Vi söker dig som har mycket god samarbetsförmåga, relevant doktorsexamen och erfarenhet av att sammanställa forskning åt myndighet.
Var med och bidra till skolans framtid!
Om jobbet
Du arbetar med att samordna och utveckla formerna för vårt arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolverket har fått i uppdrag att förbättra den vetenskapliga förankringen. Du är delprojektledare i en projektorganisation som har bildats för att stärka det arbetet.
Du kommer driva egna projekt, men även delta i andras arbete. I rollen ingår ansvar för att utveckla och implementera myndighetens systematik för att sammanställa kunskap, samt att bistå i arbetet med Skolverkets Vetenskapliga råd.
Du jobbar i en projektorganisation med sju personer. Projektorganisationen är just nu placerad inom avdelningsledningen på Avdelningen för skolutveckling. På avdelningen arbetar omkring 150 medarbetare. Vid halvårsskiftet 2026 övergår projektorganisationen i en permanent funktion.
"Nu stärker Skolverket arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den vetenskapliga funktionen blir en viktig pusselbit i att kunna erbjuda skolväsendet ett ännu mer relevant och ändamålsenligt stöd"
Tommy Lagergren, avdelningschef
Du arbetar på vårt moderna och rymliga kontor i Solna Business Park. Du kan också ha möjlighet att arbeta upp till 50% på distans.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss behöver du stå för och leva upp till den statliga värdegrunden och till våra kärnvärden för medarbetarskap: förebild, tillit, ansvar, samarbete och utveckling. Läs mer på www.skolverket.se/jobb
I det här jobbet ska du ha
doktorsexamen inom område som är relevant för utbildningssektorn,
erfarenhet av att sammanställa forskning åt myndighet,
aktuell erfarenhet av att leda projekt i arbetslivet,
god vana av att ta fram skriftliga underlag,
god vana av att hålla muntliga prestationer i olika sammanhang.
Det är meriterande om du har varit/är aktiv som forskare efter disputation, har erfarenhet av att skapa processer eller strukturer för att ta fram kunskapsunderlag vid myndighet, har god kunskap om kvantitativ metod samt erfarenhet av arbete i statligt styrd verksamhet.
Som person behöver du
vara självgående och strukturerad,
ha mycket god samarbetsförmåga,
ha fokus på mål och resultat, och planera och prioritera utifrån dessa,
ha förmåga att se helheten och ta hänsyn till verksamhetens bästa.
Viktigt att veta
Sista ansökningsdag är 11 november. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning i sex månader.
När du registrerar din ansökan får du svara på några frågor i stället för att bifoga ett personligt brev. Läs gärna igenom ansökningsformuläret och förbered dina svar innan du gör ansökan.
Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en bra och likvärdig utbildning i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och komvux. Som medarbetare på Skolverket är du med och bidrar till att skapa goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande. Lär känna oss bättre genom att besöka vår webbplats https://www.skolverket.se/jobb.
