Undersköterskor timvikarie
Vikingens Vårdhem AB / Undersköterskejobb / Flen Visa alla undersköterskejobb i Flen
2025-11-12
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vikingens Vårdhem AB i Flen
Vikingens Vårdhem i Malmköping söker timvikarier. Vikingen är ett privat vårdhem för vuxna kvinnor och män med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
Vi söker personal som kan jobba dagtid, kvällar och helger vid behov.
Du som söker är utbildad undersköterska eller har motsvarande erfarenhet som anses likvärdig. Du behöver ha god kunskap i svenska i både tal och skrift då stor del av arbetet innefattar kommunikation med våra boende samt dokumentation. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade medarbetare och god gemenskap.
Dina kvalifikationer: Du har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Du är ansvarstagande där gott bemötande, respekt och samarbetsförmåga är grundstenar. Vi ser det som självklart att du bidrar till ett positivt arbetsklimat och kan arbeta enskilt såväl som i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Utdrag från belastningsregistret obligatoriskt.
Väl mött! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
e-post
E-post: jobb@vikingens-vardhem.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USK tim". Arbetsgivare Vikingens Vårdhem AB
(org.nr 556106-0921), https://viking-gruppen.se/
Köpmangatan 5 (visa karta
)
642 60 MALMKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Anna-Karin Kåbring anna-karin.kabring@vikingens-vardhem.se Jobbnummer
9601606