Undersköterskor till Solbogården
2025-10-15
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.
Nu vill vi bli fler! Vi ska förstärka vår bemanning och söker fyra undersköterskor gärna med erfarenhet av demensvård som vill bli en del av vårt team. Tillsammans med erfarna kollegor erbjuder vi dig stabilitet och ni kommer att arbeta med individen i fokus för att ge våra vårdtagare individuellt anpassad och personlig vård och omsorg. Vi värnar om en hemtrevlig inomhusmiljö och våra fina utemiljöer samt trädgården som möjliggör sociala aktiviteter. Solbogården är ett av våra större särskilda boenden i centrala Strömstad med fem avdelningar inriktade mot demensvård.
Som undersköterska hos oss arbetar du i team tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal. Du ger individuellt anpassad och personlig vård och omsorg, med stor respekt för varje persons integritet. I rollen ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, social dokumentation samt aktivt arbete med genomförandeplaner.
För oss är bemanningsprocessen viktig och i tjänsten ingår resurspass för att ta ansvar för helheten. Det ger dig en variation i arbetet och möjlighet att arbeta på olika enheter. Tjänsten är förlagd till dag- och kvällstid samt helg.Kvalifikationer
* Genomförd omvårdnadsutbildning och kan visa upp bevis från Socialstyrelsen som undersköterska.
* Trygg i din yrkesroll och ska kunna utföra delegerade uppgifter från våra sjuksköterskor.
* Har god datavana och känner dig bekväm med att arbeta i digitala system, då dokumentation är en naturlig del av det dagliga arbetet.
* Har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt, och kan kommunicera tydligt med både brukare, anhöriga och kollegor.
Du är duktig på att samarbeta med andra för att säkerställa en trygg och bra verksamhet. För oss är ansvar för helheten viktig och vi ser att du som person är flexibel och även kan arbeta på olika avdelningar och enheter. Vi ser också gärna att du arbetat utifrån IBIC (Individens behov i centrum).
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser att du förstår och värdesätter vårdtagares olika behov sett ur din profession som undersköterska.
Välkommen att söka redan idag!
Strömstads kommun, Solbogården
Enhetschef
Linda Ekelund linda.ekelund@stromstad.se 0526-19352
