Undersköterskor till Myran
2026-06-01
Nu söker vi på Myran i Östersund undersköterska till natten. Våra nattjänster innehåller både vaken natt och journatt och du som arbetar ska kunna jobba båda delar. Journatt innebär arbetstid mellan 17-07 med sovande jour mellan 22-06.
Det här får du hos oss: • Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi. • Förmånsportal med rabatter och erbjudanden. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris. • En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen. • Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb. • Karriär- och utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan du bli gruppchef med personalansvar eller få ett specifikt ämnesansvar som demensansvarig eller hygienombud. • Självklart har vi även friskvårdsbidrag, skobidrag, arbetskläder och kollektivavtal.
Om Myran
Myran är centralt boende med 22 platser fördelat på tre plan. Vi ligger ett stenkast från gågatan i stan vilket ger oss bra bussförbindelser, parkeringar och nära till stadskärnan och bekvämligheter.
• Vi tillämpar behovsbaserat önskeschema. Det innebär att du som medarbetare har möjlighet att påverka din egen arbetstid, utifrån behov och önskemål.
• Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
Som undersköterska är du oerhört viktig!
Din uppgift är att ge livskvalitet. Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid vårdplanering och skriver social dokumentation. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor.
Med hjärtat på rätta stället Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund. Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss. Din erfarenhet och kunskap Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentationssystemet VIVA samt MCSS är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Vi tror att du: - lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer. - är en engagerad och kreativ person som vågar tänka själv och vill ta ansvar. - trivs med att jobba i ett tryggt och stabilt team och stötta dina kollegor.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Har du frågor? Kontakta gärna: Caroline Sellström, caroline.sellstrom@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
