Lärare i Spanska / Svenska på Hedda Wisingskolan i Härnösand
2026-06-01
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Vi söker nu läarre i Spanska och Svenska till Hedda Wisingskolan Härnösand!
Är du en driven person som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Hedda Wisingskolan!
Om verksamheten:
Hedda Wisingskolan är en 7-9-skola med ca 350 elever och 50 medarbetare. Vår skola är en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande, en plats där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Här arbetar vi i arbetslag i mycket nära samarbete med elevhälsan för att möjliggöra en god helhetssyn på elevens studier och mående. Vi är en skola med ett kollegium i blandade åldrar med mycket god behörighetsnivå.
Skolan arbetar med tydligt fokus på internationellt nätverkande och har Erasmusackreditering och därigenom välfinansierade möjligheter till samarbete och utbyten med andra länder inom främst EU. Flera väl etablerade samarbeten med Spanien finns. Skolan har mycket goda IKT-förutsättningar där alla elever använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning och digitala läromedel i alla ämnen, god tillgång till digitala stödmaterial, välfungerande lärportal för planering, kommunikation, betyg och bedömning. Vi arbetar sedan flera år med skolverkets SKUA-fortbildning för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Läs mer om Hedda Wisingskolan här: https://heddawisingskolan.com/%C2%A0Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innefattar erfoderliga läraruppgifter. Genom ett nära samarbete med lärarkollegor, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett sammanhang som präglas av stabilitet, trygghet och struktur. Tillsammans arbetar ni för att främja elevernas inlärning, stärka deras självkänsla och skapa motivation till fortsatt studiegång.
Vi söker nu en lärare i Spanska och Svenska med ungefär fördelningen 50/50 mellan ämnena.
Vi söker dig som har (skallkrav):
Lärarbehörighet / lärarlegitimation inom ämnena Spanska och Svenska och gärna fler ämnen.
God förmåga att använda digitala verktyg
Meriterande är om du:
Har tidigare erfarenhet av yrket.
Är förtrogen med läroplanens och styrdokumentens mål.
Vi söker dig som är:
Vi söker dig som är självgående i ditt uppdrag, men söker samarbeten och har en lösningsfokuserad inställning med målet att skapa de bästa möjligheterna för eleverna. Du är en positiv och engagerad person som gärna lägger tid och energi på både elever och arbetsuppgifter. Som en naturlig förebild har du lätt för att skapa goda relationer och samarbeta med såväl ungdomar som föräldrar och kollegor.
Omfattning
Tjänsterna är en tillsvidareanställning på 100%.
Rekrytering och tillträde
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag.
Tillträde vid terminsstart, företrädelsevis 260811 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts om erfoderliga beslut tas. Ersättning
Individuell lönesättning
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:•Visa giltig ID-handling•Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis•Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd•Vid behov uppvisa giltigt körkort•Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimationRegisterkontrollFör vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.SäkerhetsprövningVid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:•Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövningFör vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav.AnsökanFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Så ansöker du
