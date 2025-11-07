Undersköterskor till hemtjänsten kvällstid
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vi söker undersköterskor till två av våra hemtjänstgrupper; Centrum- och Löderups hemtjänst.
Löderups hemtjänst:
Löderups hemtjäns utgår från Löderupsgården som ligger cirka två mil öster om Ystad. Här arbetar vi både i byn och ute på landsbygden, vilket innebär att du behöver körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till och från arbetet samt mellan brukarna. Somatisk omvårdnad och demenssjukdom.
Centrum:
Centrum utgår från centrala Ystad, med ett område som sträcker sig från Österportstorg till Västerportstorg. Här tar du dig enkelt fram till fots eller med cykel. Somatisk omvårdnad. Arbetet utgår från centrala Ystad.Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i människors vardag och samtidigt vara en del av ett varmt, engagerat och stöttande arbetslag?
Just nu söker vi i Ystads kommun Undersköterskor som vill ge personlig omsorg i brukarens eget hem utifrån deras behov, biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner.
Som en del av vårt team får du ett meningsfullt och varierande uppdrag där du bidrar till trygghet, självständighet och livskvalitet för våra brukare. I rollen ingår att vara fast omsorgskontakt, vilket innebär att du blir en viktig person för kontinuitet och trygghet i brukarens vardag.
Som undersköterska hos oss arbetar du med att ge stöd och omsorg i olika delar av vardagen, till exempel:
* Personlig omvårdnad och hygien.
* Social samvaro och samtal.
* Läkemedelshantering.
* Städning, tvätt och andra hushållssysslor.
* Ledsagning till aktiviteter utanför hemmet och mycket mer.
Alla våra tjänster är på 100 % som grund, men du har möjlighet att ansöka om tjänstledighet ner till 75 % om det passar dig bättre. Ditt schema inkluderar resurspass, vilket innebär att du kommer arbeta på andra enheter inom kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill göra skillnad!
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill vara en del av vårt engagerade team inom hemtjänsten. Du behöver kunna uppvisa bevis på skyddad yrkestitel eller godkända betyg/diplom från vård- och omsorgsutbildning.
Vem är du?
Du har ett genuint intresse av att hjälpa människor och vill bidra till att våra brukare får en trygg och meningsfull vardag. Du är flexibel, tycker om att utvecklas och ser förändringar som positiva utmaningar.
Som person är du engagerad, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll. Du ser individen bakom varje behov och har förmågan att skapa goda möten med både brukare och kollegor. Hos oss bidrar du inte bara med din kompetens utan också med din positiva inställning och laganda.Kvalifikationer
* Utbildad undersköterska (bevis på skyddad yrkestitel eller betyg/diplom krävs).
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (minst SFI D-nivå).
* Löderups hemtjänst har krav på körkort och samtliga hemtjänstgrupper har krav att kunna cykla.
* Erfarenhet av arbete med demens är meriterande.
* Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
