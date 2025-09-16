Undersköterskor till hemtjänsten
Nordmalings kommun / Undersköterskejobb / Nordmaling Visa alla undersköterskejobb i Nordmaling
2025-09-16
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordmalings kommun i Nordmaling
Arbetsplatsen
Hemtjänsten i Nordmalings kommun är uppdelad i två områden - Hemtjänst Norra (Nordmaling och Gräsmyr) och Hemtjänst Södra (Rundvik, Nyåker och Nattpatrullen) vilket innefattar ca 250 brukare.
Vi söker nu nya medarbetare till Nordmalings hemtjänstgrupp och Rundviks hemtjänstgrupp.
I kommunens hemtjänst arbetar vi med heltid som norm. En del av detta är att arbeta med att optimera personalresurserna genom att använda resurserna där de bäst behövs. Det ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, en god arbetsmiljö och ger medarbetaren en stabilare försörjning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsplats med en positiv jobbkultur. Vi testar och utmanar, vi tänker nytt och tar verksamheten till nya nivåer. Att arbeta med frihet under ansvar stärker oss i vår roll. Tillsammans är vi möjliggörare.
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; https://www.nordmaling.se/kommun/jobba-hos-oss/vara-formaner
Rollen och arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten gör du vardagen enklare och får livet att fungera för den enskilde. Arbetsuppgifterna är varierande under arbetsdagen och består av omvårdnads-, service och hemsjukvårdsinsatser i den enskildes hem. Ett omväxlande arbete som innebär att du hjälper den enskilde med sysslor i hemmet, socialt stöd, hjälp med hygien, ge stöd i medicinska uppgifter samt möjlighet till stimulans och aktivering.
Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i ditt arbete och vi ser fram emot att dina insatser bidrar till en god äldreomsorg och livskvalitet för den enskilde. Delegerade arbetsuppgifter från kommunens HSL-enhet ingår samt fortlöpande dokumentation (så som ex åtgärder, hälsotillstånd och socialt tillstånd) i vårt nuvarande verksamhetssystem.
Arbetet innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring.Publiceringsdatum2025-09-16Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du ska även kunna uppvisa ett intyg på att du är undersköterska via ett bevis från socialstyrelsen om skyddad yrkestitel.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av
vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.
I hemtjänsten krävs det att du har körkort klass B och tillgång till egen bil.
Meriterande i anställningen är om du har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbete eller en
vidareutbildning inom till exempel demens eller diabetes. Vidare ser vi det som positivt om du har ett stort engagemang för kvalitets- och utvecklingsarbete och att möta innovativ teknik.
Du ska vara intresserad av att arbeta med människor, vara serviceinriktad och ha intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Vi värdesätter även att du har en god samarbetsförmåga och är flexibel.
Med en utbildning som undersköterska bidrar du med kunskap och kännedom om verksamhetsområdet vilket bidrar till en ökad kvalitét inom verksamheten. För att ge bästa service och omvårdnad till våra brukare är det viktigt att du känner dig trygg i att både arbeta självständigt där du behöver kunna ta egna initiativ men även tillsammans med andra.Så ansöker du
Bifoga CV, examensbevis från din undersköterskeutbildning och beviset om skyddad yrkestitel från socialstyrelsen i din ansökan. (Har du inte ett bevis ännu kan du bifoga ett intyg från arbetsgivaren att du var tillsvidareanställd som undersköterska 1 juli 2023.)
Välkommen med din ansökan!
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/101". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings kommun
(org.nr 212000-2536) Arbetsplats
Sektor omsorg, Hemtjänst Norra Kontakt
Therese Åberg, enhetschef hemtjänst norra 0930-14028 Jobbnummer
9511127