Undersköterskor till hemtjänsten
Tidaholms kommun / Undersköterskejobb / Tidaholm Visa alla undersköterskejobb i Tidaholm
2025-09-15
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tidaholms kommun i Tidaholm
Vill du ha ett givande arbete där du är med och skapar värde i människors vardag?Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Vi söker nu undersköterskor till hemtjänsten, där du får ett rörligt och aktivt arbete. I rollen kommer du dagligen bidra till att skapa värde för människor. Ditt dagliga arbete har stor variation och du har möjlighet att göra en positiv inverkan på livskvaliteten för vårdtagarna.
Dina arbetsuppgifter består, utifrån beviljat bistånd, av sedvanliga hemtjänstinsatser som personlig omvårdnad, ledsagning, avlösning i hemmet, städning, handling och tvätt. I dina arbetsuppgifter ingår även att dokumentera och registrera utförda insatser samt att utföra hälso- och sjukvårdande insatser utifrån delegering från legitimerad personal. Du arbetar enligt schema med både dag- och kvällstid under både vardagar och helger.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid dag/kväll/helg med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en formell kompetens som undersköterska från omvårdnadsprogrammet. Arbetslivserfarenhet från hemtjänst/hemvård är meriterande samt att du tidigare haft delegering för medicin och insulin. Handledarutbildning och erfarenhet från lifecare är meriterande.
B-körkort är ett krav och du ska kunna cykla. Grundläggande IT-kunskaper och datorvana erfordras eftersom datorer/smartphones används i arbetet för dokumentation och registrering.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och stresstålig. Du ska ha en god förmåga att arbeta självständigt. För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för att arbeta med människor och därigenom ha ett gott och respektfullt bemötande mot både kollegor och vårdtagare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Då en stor del av dina arbetsuppgifter handlar om att kommunicera samt att dokumentera, krävs goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för andra människor varje dag. Du får introduktion och stöd för att du ska känna dig säker i din roll. Du får stor variation i ditt dagliga arbete.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.Så ansöker du
Ansök redan i dag eller senast 2025-10-12. Urval och intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
De som väljs ut för anställning kommer att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, därför är det bra att beställa detta i god tid från Polismyndigheten.
Kontaktuppgifter till fackliga representanter hittar ni här: https://tidaholm.se/ledigajobb
Vi tar endast emot ansökan via vår hemsida https://tidaholm.se/ledigajobb
Livet i Skaraborg är en webbplats som visar möjligheterna som finns i Skaraborg. På https://www.livetiskaraborg.se
kan du läsa mer om fritidsaktiviteter, boende och mycket annat.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms kommun
(org.nr 212000-1736), https://www.tidaholm.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef Hemtjänsten
Åsa Pettersson asa.pettersson2@tidaholm.se 0502-60 60 15 Jobbnummer
9508462