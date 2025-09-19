Undersköterskor till hemtjänst Västra
2025-09-19
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Vill du sätta guldkant på vår hemtjänst och på brukarnas tillvaro? Vi behöver stärka upp vårt team med flexibla, positiva och engagerade undersköterskor till hemtjänst Västra. Vi är cirka 24 medarbetare inom hemtjänst Västra med varierad bakgrund och erfarenhet. Vi utgår från nya lokaler centralt i Tomelilla och hemtjänstområdet sträcker sig till de närliggande byarna Skåne Tranås, Spjutstorp, Onslunda och Tryde.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
I ditt arbete är du en del av andra människors vardag och arbetar med att stödja dem så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetet innebär en stor variation som utgår från biståndshandläggarnas bedömda behov av insatser. I ditt arbete ingår bland annat att ge praktiskt stöd i personlig omvårdnad och hygien, hushållsarbete eller stöttning i sociala sammanhang. I arbetsuppgifterna ingår även att på delegering av ansvarig sjuksköterska utföra vissa medicinska arbetsuppgifter. Du arbetar även utifrån instruktioner från vårt Rehabteam. Du arbetar utifrån de mål och insatser som är uppsatta i genomförandeplanerna och dokumenterar löpande i den sociala dokumentationen.
För oss är det självklart att brukarens medbestämmande är i fokus.
Vi är drivande och arbetar ständigt framåt med kvalitet och digitalisering.
Vi erbjuder dig:
* Ett självständigt, ansvarstagande och händelserikt arbete.
* Ett arbete där du möter intressanta människor med olika behov.
* En möjlighet att få goda kunskaper och erfarenhet inom verksamheten.
* För närvarande arbetar vi varannan helg, dagtid och kvällstid, ofrivilligt delade turer förekommer inte alls.
Intervjuer sker löpande.Kvalifikationer
För att trivas i rollen hos oss är det viktigt att du har ett genuint intresse för vård och omsorgsarbete. Du har förmågan att se till individens behov av såväl omvårdnad som stöd vilket syftar till självständighet. Det är också viktigt att du som person är flexibel och har ett gott bemötande i ditt arbete. Arbetet förutsätter att du kan ta initiativ och har en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. I arbetet förutsätts att du med stor nytta som medarbetare är engagerad och drivande i det ständiga förbättringsarbetet för ökad kvalité inom både individ- och verksamhetsnivå. I uppdraget ligger det också att du ska kunna vara fast omsorgskontakt, i den rollen krävs det att du kan arbeta nära den enskilde, kunna skapa en helhetsbild av dennes situation och anpassa stödet till personens individuella behov.
För en anställning krävs att du har utbildning som undersköterska och kan uppvisa ett yrkesbevis från Socialstyrelsen om yrkesskyddad titel som undersköterska. Det är även krav på att du klarar läkemedelsprovet, skriftligt och muntligt samt den praktiska delen för läkemedelsdelegeringen i Tomelilla kommun.
B-Körkort är ett krav för arbete i hemtjänsten, verksamheten har fordon med både automat och manuell växel du behöver även kunna cykla.
Du behöver behärska det svenska språket på ett sätt som gör att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet från vård- och omsorgsarbete. Du behöver ha god digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
För att få arbeta inom vård och omsorg önskar vi ett utdrag från polisens belastningsregister.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
