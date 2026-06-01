Undersköterskor till Eklunda i Söderhamns kommun
2026-06-01
Är du utbildad undersköterska och trygg i din yrkesroll? Vill du få möjlighet att arbeta
självständigt och i ett team tillsammans med andra undersköterskor? Välkommen med din ansökan som undersköterska till Eklunda!
Ditt uppdrag
Som undersköterska är ditt uppdrag att ge omsorg och omvårdnad utifrån brukarens behov. Du kommer att dokumentera och upprätta genomförandeplaner samt tillsammans med dina kollegor arbeta teambaserat för att brukaren ska få sina beviljade insatser utförda. Arbetstiden är förlagd till dagar, kvällar och helger på ett rullande schema.
Beskrivning av arbetsplatsen
Eklunda är ett demensboende med 26 demensboendeplatser fördelat på 3 avdelningar.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att arbeta med människor och med brukaren i fokus. Vi ser det som en fördel om du tidigare har arbetat med omsorg om äldre. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från demensvård. Arbetet ställer krav på dokumentation och kommunikation därmed krävs det att du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Det är även önskvärt med viss datorvana.
Vi värdesätter mångfald och ser gärna att våra medarbetare har olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv – det berikar vår verksamhet.
Som person är du självgående och har förmågan att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt. Du är flexibel och kan enkelt anpassa dig till förändringar och nya situationer. Med god samarbetsförmåga bidrar du till en positiv laganda, samtidigt som du är strukturerad och planerar ditt arbete effektivt för att nå uppsatta mål. Slutligen har du förmågan att se helheten och förstår hur olika delar hänger ihop för att bidra till verksamhetens övergripande mål.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in. Välkommen med din ansökan!
I samband med rekrytering kan vi komma att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Detta sker i enlighet med gällande lagstiftning och som en del av vår lämplighetsprövning.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss finns hälsoinspiratörer och du har friskvårdsbidrag. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: Förmåner och fördelar - Söderhamns kommun (soderhamn.se)
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns Kommun
(org.nr 212000-2353), https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
826 80 SÖDERHAMN
