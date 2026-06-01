Undersköterskor till Edshultsgården
2026-06-01
Vi söker engagerade undersköterskor som vill vara med och skapa en trygg och värdig vardag för våra äldre. Hos oss på Edshultsgården får du arbeta i ett omtänksamt team där gemenskap, respekt och professionalitet står i centrum – varje dag räknas, för både boende och kollegor.
Höjdpunkter med jobbet:
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors liv
En trygg arbetsgivare med fokus på balans, utveckling och gemenskap
Arbete i ett erfaret team som präglas av lågaffektivt bemötande och respekt för individenPubliceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Edshultsgården ger du personlig omvårdnad och social omsorg med utgångspunkt från de boendes behov. Ditt arbete präglas av ansvar, samspel och strävan efter att ge bästa möjliga omvårdnad. Som undersköterska hos oss värnar du om våra boendes självbestämmande, integritet och delaktighet, så att den boende kan känna välbefinnande. Vi arbetar tillsammans för att ge de äldre en meningsfull och stimulerande vardag.
Du kan förvänta dig varierande arbetsuppgifter; hjälpa till med måltider, på- och avklädning, förflyttning, personlig hygien, ledsagning, promenader och att skapa trygghet samt bryta isolering. Serviceinsatser är tvätt, renbäddning, inköp och städ. Att dokumentera den omsorg och omvårdnad du ger, är en viktig del av det dagliga arbetet.
I uppdraget ingår även att på delegering utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter.Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller studerar till undersköterska.
Tidigare erfarenhet från arbete på särskilt boende är meriterande likväl som kunskap och/eller erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom.
Du är van att arbeta med digitala arbetsverktyg som mobil, dator eller läsplatta och besitter goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kunna dokumentera den omvårdnad du ger och kommunicera med våra boende.
Då vissa arbetsmoment kräver en god fysik är det av vikt att även detta krav uppfylls.
krav på B-körkort.
Vi förutsätter att du har en personlig mognad och är både självgående och serviceinriktad. Du tar ansvar, är flexibel och kan hantera stressiga situationer. Du är initiativrik och lyhörd för boendes behov och visar respekt för andra människor. Du har lätt för att samarbeta med såväl boende, anhöriga, kollegor samt övrig personal.
Om arbetsplatsen
Edshultsgårdens särskilda boende välkomnar dig med sitt anrika yttre och skratt från många barn som äter sin lunch i samma lokaler. Gemytlighet och hemkänsla präglar såväl Edshultgårdens värderingar som avdelningar. Edshultsgården är uppdelade på 3 våningar och 9 avdelningar, samtliga med dygnet runt bemanning och personcentrerad omsorg. Varje avdelning har 8-9 boende vardera men de långa korridorerna gör att det ger känslan av en vanlig lägenhetsbyggnad. Utöver detta har vi förmånen att få ha 3 kvalitetsledare, en måltidssamordnare och en aktivitetssamordnare som har extra fokus på kvalitet i vår omsorg.
Edshultsgården har demensinriktning på 8 av sina avdelningar samt somatisk inriktning på en avdelning.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i kommunen. Lyckas vi med det finns det goda förutsättningar att också lyckas med vår gemensamma uppgift, som är:
Vi gör det vi ska genom att ta gemensamt ansvar för vårt demokratiska uppdrag, använda våra resurser klokt och alltid hålla fokus på dem vi är till för.
Vi gör det bra och är stolta över vårt arbete och de resultat vi når, och vi välkomnar engagerade och modiga medarbetare som vill utveckla och förbättra tillsammans med oss.
Vi gör det tillsammans genom att samarbeta och lära av varandra. Dialogen är viktig för oss, och vi hittar nya lösningar tillsammans med dem vi är till för, med tillit, omtanke och respekt.
Vi strävar efter ett hälsofrämjande arbetsklimat, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Kompetensutveckling är en självklarhet, och vi uppmuntrar våra medarbetare att vidareutvecklas genom kurser, utbildningar och nätverkande.
På vår hemsida har vi samlat information om hur det är att arbeta hos oss. För mer information vänligen se https://leksand.se/jobba-hos-oss
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttandeservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksands kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Observera att vissa tjänster inom Leksands kommun omfattas av bakgrundskontroll. Om anställning blir aktuell är du skyldig att uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Skicka in din ansökan senast den 21 juni 2026.
Vi kommer att ha en löpande rekrytering.
Tillsättning sker efter överenskommelse. Heltidstjänsterna gäller dag/kväll/helg.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands Kommun
(org.nr 212000-2163), https://leksand.se/
793 35 LEKSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Leksands kommun Kontakt
Enhetschef
Erica Bäcklund erica.backlund@leksand.se +4624780636 Jobbnummer
9938976