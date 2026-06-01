Junior Fönsterputsare / Junior Window cleaners 2026 - Hemfrid Stockholm
HEMFRID SÖKER JUNIOR FÖNSTERPUTSARE I STOCKHOLM – BÖRJA DIN KARRIÄR HOS OSS! 🌟
Vill du arbeta i ett serviceyrke där du får vara aktiv, utvecklas och träffa nya människor varje dag? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och hjälper kunder med bland annat hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster.
Nu söker vi Junior Fönsterputsare till Stockholm inför säsongen 2026. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i rollen tillsammans med erfarna kollegor i en internationell och välkomnande arbetsmiljö.
Om rollen
Som Junior Fönsterputsare hos Hemfrid hjälper du våra kunder att få rena och fina fönster samtidigt som du levererar service med hög kvalitet. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor vid större uppdrag.Publiceringsdatum2026-06-01Arbetsuppgifter
Fönsterputsning hemma hos privata kunder
Putsning av inglasade balkonger och andra glaspartier vid behov
Självständigt arbete ute hos kund
Samarbete med kollegor vid större uppdrag
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av praktiskt arbete sedan tidigare
Tycker om att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarstagande och punktlig
Har ett positivt bemötande och gillar kundservice
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla tider måndag–fredag, och ibland helger
Har B-körkort eller EU-körkort
Har tillgång till egen bil
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från serviceyrken, flytt eller hemstädning
Har gått utbildning eller kurs inom fönsterputsning
Rekryteringsprocess
I rekryteringsprocessen ingår:
Praktiskt arbetsprov inom fönsterputsning
Kort intervju
Det här erbjuder vi:
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor
Försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Utbildning inom fönsterputsning
Gratis mobilabonnemang
Kollegor från hela världen
En arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas
Vill du bli en del av Hemfrid och växa tillsammans med oss? Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar
Välkommen till Hemfrid! ✨
I samband med rekrytering genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
HEMFRID IS LOOKING FOR JUNIOR WINDOW CLEANERS IN STOCKHOLM – START YOUR CAREER WITH US! 🌟
Would you like to work in a service profession where you stay active, develop professionally, and meet new people every day?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, helping customers with home cleaning, window cleaning, and other household services.
We are now looking for Junior Window Cleaners in Stockholm for the 2026 season. At Hemfrid, you will have the opportunity to grow in your role together with experienced colleagues in an international and welcoming work environment.
About the role
As a Junior Window Cleaner at Hemfrid, your role is to help customers keep their windows sparkling clean while delivering high-quality service. You will work independently as well as together with colleagues during larger assignments.
Your tasks will include:
Window cleaning in private homes
Cleaning glazed balconies and other glass sections when needed
Independent work at customers' homes
Teamwork during larger assignments
We are looking for someone who:
Has previous experience with hands-on work
Enjoys working independently as well as in a team
Is responsible, detail-oriented, and punctual
Has a positive attitude and enjoys customer service
Speaks and understands basic Swedish or English
Can work flexible hours Monday–Friday, and occasionally weekends
Has a Swedish or EU driver's license
Has access to a car
Meritorious:
Previous experience within service, moving, or home cleaning
Window cleaning education or training
Recruitment process
Our recruitment process includes:
A practical window cleaning test
A short interview
What we offer:
Collective agreement and secure employment conditions
Insurance and occupational pension
Wellness allowance
Training within window cleaning
Free mobile subscription
Colleagues from all over the world
A workplace where you can grow and develop
Would you like to join Hemfrid and grow with us? Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
Welcome to Hemfrid! ✨
As part of our recruitment process, we always conduct a background check before employment.
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9938977