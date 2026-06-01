Junior Fönsterputsare / Junior Window cleaners 2026 - Hemfrid Stockholm

HEMFRID SÖKER JUNIOR FÖNSTERPUTSARE I STOCKHOLM – BÖRJA DIN KARRIÄR HOS OSS! 🌟
Vill du arbeta i ett serviceyrke där du får vara aktiv, utvecklas och träffa nya människor varje dag? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemservice och hjälper kunder med bland annat hemstädning, fönsterputs och andra hushållsnära tjänster.
Nu söker vi Junior Fönsterputsare till Stockholm inför säsongen 2026. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i rollen tillsammans med erfarna kollegor i en internationell och välkomnande arbetsmiljö.
Om rollen
Som Junior Fönsterputsare hos Hemfrid hjälper du våra kunder att få rena och fina fönster samtidigt som du levererar service med hög kvalitet. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor vid större uppdrag.

Arbetsuppgifter
Fönsterputsning hemma hos privata kunder

Putsning av inglasade balkonger och andra glaspartier vid behov

Självständigt arbete ute hos kund

Samarbete med kollegor vid större uppdrag

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av praktiskt arbete sedan tidigare

Tycker om att arbeta både självständigt och i team

Är noggrann, ansvarstagande och punktlig

Har ett positivt bemötande och gillar kundservice

Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska

Kan arbeta flexibla tider måndag–fredag, och ibland helger

Har B-körkort eller EU-körkort

Har tillgång till egen bil

Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från serviceyrken, flytt eller hemstädning

Har gått utbildning eller kurs inom fönsterputsning

Rekryteringsprocess
I rekryteringsprocessen ingår:

Praktiskt arbetsprov inom fönsterputsning

Kort intervju

Det här erbjuder vi:
Kollektivavtal och trygga arbetsvillkor

Försäkringar och tjänstepension

Friskvårdsbidrag

Utbildning inom fönsterputsning

Gratis mobilabonnemang

Kollegor från hela världen

En arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas

Vill du bli en del av Hemfrid och växa tillsammans med oss? Ansök redan idag!
Läs mer och ansök via www.hemfrid.se/karriar
Välkommen till Hemfrid! ✨
I samband med rekrytering genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
HEMFRID IS LOOKING FOR JUNIOR WINDOW CLEANERS IN STOCKHOLM – START YOUR CAREER WITH US! 🌟
Would you like to work in a service profession where you stay active, develop professionally, and meet new people every day?
Hemfrid is Sweden's largest home service company, helping customers with home cleaning, window cleaning, and other household services.
We are now looking for Junior Window Cleaners in Stockholm for the 2026 season. At Hemfrid, you will have the opportunity to grow in your role together with experienced colleagues in an international and welcoming work environment.
About the role
As a Junior Window Cleaner at Hemfrid, your role is to help customers keep their windows sparkling clean while delivering high-quality service. You will work independently as well as together with colleagues during larger assignments.
Your tasks will include:
Window cleaning in private homes

Cleaning glazed balconies and other glass sections when needed

Independent work at customers' homes

Teamwork during larger assignments

We are looking for someone who:
Has previous experience with hands-on work

Enjoys working independently as well as in a team

Is responsible, detail-oriented, and punctual

Has a positive attitude and enjoys customer service

Speaks and understands basic Swedish or English

Can work flexible hours Monday–Friday, and occasionally weekends

Has a Swedish or EU driver's license

Has access to a car

Meritorious:
Previous experience within service, moving, or home cleaning

Window cleaning education or training

Recruitment process
Our recruitment process includes:

A practical window cleaning test

A short interview

What we offer:
Collective agreement and secure employment conditions

Insurance and occupational pension

Wellness allowance

Training within window cleaning

Free mobile subscription

Colleagues from all over the world

A workplace where you can grow and develop

Would you like to join Hemfrid and grow with us? Apply today!
Read more and apply at www.hemfrid.se/karriar
Welcome to Hemfrid! ✨
As part of our recruitment process, we always conduct a background check before employment.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

