Undersköterskor till Bellahöjdens hemtjänst
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-09Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du varje dag gör verklig skillnad för andra människor? Nu söker Ystads kommun engagerade undersköterskor till kvällstjänster på Bellahöjden ett team inom hemtjänsten som arbetar med personer med kognitiv sjukdom i Ystad tätort.
Hos oss får du möjlighet att skapa trygghet, glädje och livskvalitet i människors vardag. Genom omtanke, närvaro och professionellt stöd hjälper du våra brukare att behålla sin självständighet och känna sig trygga i sitt eget hem. På Bellahöjden arbetar vi nära varandra med individen i fokus, där samarbete, engagemang och respekt genomsyrar allt vi gör.
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du utifrån biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner för att ge varje brukare den omsorg och det stöd de behöver. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
* Personlig omsorg och hygien.
* Socialt stöd och meningsfull samvaro.
* Läkemedelshantering.
* Städning och tvätt.
* Ledsagning till aktiviteter utanför hemmet.
* Övriga insatser som bidrar till en trygg, aktiv och värdefull vardag.
I tjänsten ingår även resurspass, vilket innebär att du vid behov kan arbeta på andra enheter inom kommunen.
Välkommen till ett viktigt arbete där din insats gör skillnad varje dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som;
* Är utbildad undersköterska och kan uppvisa bevis på skyddad yrkestitel.
* Behärska svenska i tal och skrift (minst godkänd grundläggande svenska från grundskola ÅK 9 eller SFI D).
* Har god cykelvana.
Erfarenhet av hemtjänst och arbete med kognitiv sjukdom är meriterande.
Vi söker dig som är engagerad och empatisk med en naturlig förmåga att möta människor med respekt och omtanke. Du är lyhörd och flexibel i ditt arbetssätt, ser varje persons unika behov och anpassar dig efter olika situationer och förutsättningar. Samtidigt är du ansvarsfull och stabil, arbetar strukturerat och tar egna initiativ när det behövs. Du trivs med att arbeta både självständigt och som en del av teamet och bidrar till ett positivt och respektfullt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Schema. En dagtjänst och tre kväll - med tjänstgöring varannan helg
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
9901457