Undersköterskor Dag/kväll och Natt
2026-02-03
Ockelbo kommun är en Plats att växa och vi som arbetar här värnar om våra medborgare och att ständigt utveckla kommunen. Vår vision är att vara en attraktiv arbetsgivare och att vi som arbetar här är stolta och engagerade i våra arbeten. En viktig framgångsfaktor tror vi är att skapa samma möjligheter att växa för våra medarbetare som för våra medborgare och i vår lilla kommun med ca. 500 medarbetare finns det möjligheter att göra skillnad - på riktigt! Här arbetar alla verksamheter i närhet till varandra och med korta beslutsvägar blir delaktighet och möjlighet att påverka en naturlig del i vardagen.
Vi erbjuder alla våra månadsanställda medarbetare olika förmåner bl.a. möjlighet att semesterdagsväxla så beroende på ålder kan du ha upp emot 37 semesterdagar på ett år. Vi har även 2 000 kr i friskvårdsbidrag varje år samt tillgång till Falck Personalstöd. För oss är det också viktigt att alla medarbetare har möjlighet att kunna förena arbetsliv med privatliv.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Vill du som är utbildad undersköterska vara med i vårt hemtjänst-team? Vi rekryterar nu två undersköterskor till Hemtjänsten för att säkerställa att våra äldre och personer som är i behov av vård och omsorg får hjälp och stöd i det egna hemmet.
Inom vård och omsorg arbetar vi för att ha en verksamhet med hög kvalitét som är värdeskapande för våra brukare. Du arbetar hos brukarna utifrån individuella behov med personlig omvårdnad och serviceinsatser i brukarens hem. Arbetet innefattar även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Vi använder planeringssystemet TES för det dagliga arbetet och dokumenterar digitalt via Treserva. En del av våra brukare använder även GPS larm och vi har även digitala lås och medicinskåp vilket även kräver att du har lätt att använda digitala lösningar i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, är ansvarstagande och har mod att tänka nytt i din roll.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete kopplat till personer med demens, psykisk ohälsa och/eller palliativ vård. Tidigare erfarenhet av medicin- och insulindelegering är meriterande.
Då dokumentation är en del av tjänsten ser vi att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du kan arbeta självständigt och är inte rädd för att ta egna beslut. Som person har du lätt för att bemöta och kommunicera med äldre människor samt se den enskilde individen. Du har god förmåga att samarbeta och är lyhörd. Utöver detta ställs höga krav på din flexibilitet, din initiativförmåga samt problemlösningsförmåga.
Stor vikt läggs på personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav för denna tjänst.
ÖVRIGT
Inom Ockelbo kommun finns ett politiskt beslut om att utdrag ur belastningsregistret krävs vid nyanställning.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Bor du utanför Ockelbo?
Det är närmare än du tror; med X-trafik tar det 22 minuter från Gävle, 35 minuter från Sandviken och 35 minuter från Bollnäs att komma hit.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet.
Varmt välkommen med din ansökan!
