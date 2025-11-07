Undersköterska/vårdbiträde till Valla Park
Linköpings kommun / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-11-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
I din roll som undersköterska/vårdbiträde tillgodoser du individens behov och skapar en trivsam tillvaro. Du utför medicinska och grundläggande omvårdnadsuppgifter såsom rehabiliteringsträning, läkemedelshantering, personlig hygien och förflyttning.
Du har även möjlighet till utveckling då du kommer tilldelas ett kontaktmannaskap för ett antal individer, där du deltar vid välkomstsamtal och tillsammans med individen planerar stödinsatser. Du kommer också att ha nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter, samt delta i våra multiprofessionella team. Du ansvarar för genomförandeplaner och dokumentation i systemet Treserva. Du får också möjlighet att ha en ombudsroll, där du tar särskilt ansvar för ett område som matchar din kunskap och dina intressen. Detta ger dig chansen att driva utveckling, möta framtidens behov och växa i din yrkesroll.
I ditt arbete utgår du från IBIC (individens behov i centrum), ett salutogent förhållningssätt där du fokuserar på det friska och stärker individens egna förmågor. Du tillämpar även lågaffektivt bemötande för att hantera olika situationer på ett lugnt och respektfullt sätt.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Din arbetsplats
Valla Park är ett vårdboende beläget i ett naturskönt område nära Gamla Linköping. Här finns 50 platser fördelat på tre somatiska avdelningar och tre demensavdelningar. Arbetet inom somatik och demensvård på Valla Park är omväxlande och meningsfullt. Du blir en viktig del av vårt engagerade, multiprofessionella team och bidrar till att skapa en meningsfull vistelse för våra vårdtagare.
Vi använder BEATA, ett individanpassat arbetssätt med bland annat digitala tillsyner och digitalt larm, vilket ökar integriteten för de boende och minskar behovet av fysiska tillsyner.
Du som söker
Vi söker dig har en godkänd gymnasieutbildning i kombination med erfarenhet av vård och omsorg. Vi ser det meriterande om du är utbildad undersköterska. Har du erfarenhet av och kunskap om att arbeta med individer inom demens och/eller somatik ser vi det som meriterande. Även kunskap om eller erfarenhet av arbetsmetoden IBIC, lågaffektivt bemötande och ett salutogent förhållningssätt ses som meriterande.
Då arbetet innefattar kontakt med brukare och dokumentation behöver du kunna kommunicera både muntligt och skriftligt på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av dokumentation i journalsystem. Du förväntas även kunna använda digitala verktyg i ditt arbete.
Vi söker dig som är självgående, tar ansvar över dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
För att säkerställa hög kvalitet i vår verksamhet ingår ett språktest i rekryteringsprocessen. Vid anställning behöver du också uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 85-100 %
Antal lediga befattningar: 2
Ref. nr: 16121
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
verksamhetschef
Ulf Everving ulf.everving@linkoping.se 013 -26 27 07 Jobbnummer
9593634