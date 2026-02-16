Undersköterska/vårdbiträde, Sommarvikariat - Gör Skillnad På Svph!
2026-02-16
SVPH är en arbetsplats där vi värnar om varandras trivsel och välmående och då vi är en stiftelse stannar allt överskott i verksamheten. Det gagnar både kvalitet och kontinuitet. Hos oss gör du nytta på riktigt och hjälper seniorer till att leva ett aktivt och socialt liv med fokus på gemenskap, engagemang och livsglädje.
Vill du ha ett meningsfullt och händelserikt jobb i sommar där du kan göra skillnad varje dag? Välkommen till Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) - en arbetsplats där trygghet, glädje och gemenskap står i fokus!
Vi söker vårdbiträden och undersköterskor till vård- och omsorgsboende och hemtjänst i Bromma, Blackeberg och Fredhäll inför sommaren 2026.
Som sommarvikarie på SVPH kommer du att arbeta med vård, omsorg och service för våra hyresgäster och boende samt dokumentera digitalt. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, natt och helg.
Vad vi erbjuder:
• Ett varmt och inkluderande arbetslag.
• Tillgång till inne- och utegym, inomhuspool och bastu.
• Härlig arbetsmiljö med trevliga och kunniga kollegor och gemensam förmiddagsfika varje dag.
• Kollektivavtal och schyssta villkor.
• Möjligheten att verkligen göra skillnad för våra seniorer.
Hemtjänst? Du ansvarar för omvårdnad, omtanke och service. Vår lokalvårdspersonal sköter städning. Du jobbar smidigt inom en och samma byggnad, inga stressiga resor mellan adresser!
Vård- och omsorgsboende? Du tar hand om boende som är i stort behov av din hjälp p.g.a. somatiska sjukdomar eller demenssjukdom. Här arbetar du i en trygg och engagerande miljö. Det finns alltid en arbetsledare/sjuksköterska på plats. På arbetsplatsen finns moderna hjälpmedel för att underlätta arbetet.
Vi söker dig som:
• Är minst 18 år.
• Kan starta anställningen under juni.
• Kan arbeta minst sex veckor under sommaren.
• Kan jobba på schema som inkluderar både dag, kväll och helg. Vissa tjänster omfattar även nattarbete.
• Är utbildad undersköterska, vårdbiträde eller studerar till vårdyrke.
• Är stabil, flexibel och har god social kompetens.
• Har god vana av att arbeta med digitala verktyg.
• Behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Erfarenhet av äldreomsorg är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Språktest och bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen.
Anställning:
Period: 15 juni- 31 augusti (med möjlighet till timavlönad visstidsanställning även före och efter sommaren). Anställningen startar med introduktion under tre dagar.
Arbetstider: Schema enligt överenskommelse.
Intresserad?
Vill du veta mer om våra tjänster? Kontakta:
• Hemtjänst: Hanna Kostmann hanna.kostmann@svph.se
• Vård- och omsorgsboende: Dinka Bilic dinka.bilic@svph.se
eller Bruktait Woldetsadik bruktait.woldetsadik@svph.se
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt fantastiska team! Hos oss får du chansen att sprida glädje och engagemang till våra seniorer - samtidigt som du får värdefulla erfarenheter och skapar minnen för livet.
Var med oss och skapa trygghet, glädje och omtanke för våra seniorer!
Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux är en idéburen stiftelse som erbjuder ett meningsfullt och bekvämt sätt att bo som senior. Vi erbjuder seniorlägenheter i Bromma och Fredhäll samt vård-och omsorgsboende i Bromma. Hos SVPH arbetar totalt cirka 450 personer, både tillsvidare- och visstidsanställda. Besök gärna vår hemsida för att veta mer www.svph.se Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
