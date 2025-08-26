Undersköterska/Vårdbiträde natt till Närvård Frostviken
Strömsunds kommun / Undersköterskejobb / Strömsund Visa alla undersköterskejobb i Strömsund
2025-08-26
, Dorotea
, Krokom
, Åsele
, Vilhelmina
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömsunds kommun i Strömsund
, Östersund
eller i hela Sverige
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Närvård Frostviken söker undersköterskor/ vårdbiträden till särskilt boende och hemtjänst i Gäddede. Närvård Frostviken är en samarbetsorganisation mellan Strömsunds kommun och Region Jämtland Härjedalen. Syftet är att genom nära vård i samverkan under en gemensam nämnd åstadkomma en god kostnadseffektiv vård till befolkningen i Frostviken.Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du utifrån genomförandeplaner hjälper brukare med service och personlig omvårdnad. Arbetet sker i brukarens hem i ordinärt boende samt särskilt boende. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa till med olika insatser som t.ex. personlig hygien, städ, tvätt, enklare matlagning/värma mat, överlämna medicin, inköp, träning, socialt stöd, utevistelse med mera. Du har stort egenansvar i arbetet som du planerar tillsammans med kollegorna i din arbetsgrupp.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och/eller att du har erfarenhet av att arbeta med äldre människor eller människor med funktionsnedsättning.
Du är ansvarstagande, har ett tydligt förhållningssätt och kan jobba självständigt. Samarbete med andra är en viktig del av arbetet därför är god samarbetsförmåga en viktig egenskap hos dig som söker jobb hos oss. Du är trygg i dig själv och känner dig bekväm med att arbeta med personer som har ett stort behov av trygghet, kontinuitet och struktur.
Om du vill jobba i hemtjänsten och delar av omsorgen är körkort ett krav.
ÖVRIGT
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1359555". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds kommun
(org.nr 212000-2486) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Biträdande närvårdschef
Emma Persson emma.persson@stromsund.se 0672-416 709 Jobbnummer
9477240