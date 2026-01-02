Undersköterska / Vårdbiträde
2026-01-02
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!

Arbetsuppgifter
Nu söker vi nya kollegor till vårt arbetsteam på Skålmogården.
Som undersköterska arbetar du med vård- och omsorgsuppgifter kring de boende varje dag. Vi arbetar också verksamhetsutvecklande med exempelvis såväl kvalitetsråd och aktivitets råd.
Ditt uppdrag innebär att göra varje dygn så bra som möjligt för dem som bor hos oss likväl som för dina kollegor. Vi är varandras arbetsmiljö i våra boendes hem.
Vi söker dig med ett genuint intresse för den äldre människan där dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utforma en trygg samt säker personlig vård och omsorg. Du stödjer de äldre i sin tillvaro och skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag. Som undersköterska ansvarar du för att ge brukarna en god vård och omsorg av hög kvalitet i enlighet med vad som har överenskommits med brukaren i genomförandeplanen.
Detta omfattar bland annat:
• Personlig omvårdnad och omsorg.
• Att tillvarata brukarens egna resurser.
• Aktivering och social samvaro med brukarna samt utevistelse.
• Servera måltider.
• Tvätt av kläder och städ i brukares lägenhet.
• Dokumentation enligt SoL.
• Medicin delegering.
• Samarbeta med sjuksköterska (vid t.ex. såromläggningKvalifikationer
Du har undersköterskeutbildning eller annan likvärdig utbildning eller erfarenhet. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i liknande verksamheter. Därutöver är det viktigt att du kan hantera digitalt journalsystem samt att du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Meriterande är om du har vidareutbildning inom områden som demensvård, palliativ vård eller multisjuka äldre.
För att trivas hos oss är det en förutsättning att du tycker om att arbeta tillsammans med människor. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera ditt arbete för att tillgodose våra boendes behov. Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt som präglas av ett gott bemötande och av respekt för den enskilde. Jobbet förutsätter flexibilitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga och förmåga till problemlösning.
Du kommer att ingå i ett team där vi strävar efter att bli bättre och lära tillsammans. Målet hos oss är att de som bor på Skålmogården alltid ska få det bästa vi kan ge för att skapa en värdefull vardag och ett gott mående.
Arbetet innebär rullande schema med arbete dagar och kvällar under alla veckans dagar.
I denna rekrytering kommer vi löpande intervjua och anställa rätt kandidat till tjänsten, så ansök redan idag.
Vi ser fram emot att få arbeta och utvecklas tillsammans med just Dig!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas.
