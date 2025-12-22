Undersköterska/Vårdare till Björnaborg
Örnsköldsviks kommun / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2025-12-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Björnaborg ligger vackert beläget i Björna, nära skog och mark.
Vi är bemannade dygnet runt med duktig och engagerad personal. Tillsammans med enhetschef och sjuksköterskor ger vi vård, service och omsorg till våra boende. Vi söker nu två engagerade medarbetare på 100% tillsvidare, som vill bli en del av vårt härliga team och göra positiv skillnad för våra boende.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare är din främsta uppgift att ge stöd, motivation och omsorg till våra boende. Vi arbetar hälsofrämjande med syftet att stärka individens egna förmågor och att alla som bor hos oss ska ha möjlighet att få leva livet, hela livet. Delaktighet, utveckling och gemenskap är nyckelord hos oss där ständiga förbättringar ger förutsättningar för att skapa god kvalitet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat personlig omvårdnad, kontaktmannaskapsuppgifter samt sociala och fysiska aktiviteter tillsammans med våra boende.
Vi arbetar teambaserat vilket innebär att många olika yrkesgrupper har som gemensamt mål att skapa en god livskvalitet och en bra miljö för våra boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som tillräcklig. Vi ser gärna att du har vidareutbildning mot äldre och/eller demens eller har en utbildningsinriktning mot psykiatri. Erfarenhet av att arbeta inom vård- och omsorg är meriterande.
Det är viktigt att du tycker om och trivs med att arbeta med människor samt att du är flexibel och lyhörd för nya idéer och arbetssätt.
För arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation samt erhålla medicindelegering.
Vi önskar att du har körkort eftersom det finns begränsade möjligheter att ta sig till och från arbetet via kollektivtrafik.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Therés Cederblad, enhetschef 0660-265456 Jobbnummer
9658688