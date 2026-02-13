Undersköterska till vikariat på kassakroken
Landskrona kommun / Undersköterskejobb / Landskrona Visa alla undersköterskejobb i Landskrona
2026-02-13
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra brukare med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden. Välkommen!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss på Landskrona Omsorg arbetar du med att ge omvårdnad till våra kunder efter deras individuella behov. Arbetet innebär bland annat att:
* Utföra daglig omvårdnad såsom personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar och måltidsstöd
* Medverka vid och utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation från legitimerad personal
* Observera förändringar i de boendes hälsotillstånd och rapportera avvikelser
* Dokumentera insatser och observationer i verksamhetssystem enligt gällande rutiner
* Arbeta utifrån genomförandeplaner, rutiner och kvalitetskrav
* Samverka med kollegor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och andra professioner
* Bidra till en god och säker arbetsmiljö samt delta i förbättrings- och kvalitetsarbete
* Delta i aktiviteter som främjar de boendes delaktighet och livskvalitetKvalifikationer
Du som söker:
* Är utbildad undersköterska med intyg
* Har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsboende eller liknande verksamhet
* Talar, läser och skriver god svenska, då dokumentation och kommunikation ingår i arbetet
* Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra yrkesgrupper
* Har ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot boende och anhöriga
* Är ansvarstagande, flexibel och lyhörd för de boendes individuella behov
* Har god förmåga att arbeta utifrån rutiner, riktlinjer och gällande lagstiftning
* Har grundläggande digital kompetens och kan hantera verksamhetssystem för dokumentation
* Är trygg i att arbeta med omvårdnad, serviceinsatser och social samvaro
För en anställning i Landskrona Omsorg ska du uppvisa utdrag ur belastningsregister i ett obrutet kuvert. Det utdrag du skall beställa heter Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://landskronaomsorg.se/jobba-i-omsorgen/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301570". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Landskrona Omsorg AB Kontakt
Sektionschef
Sandra Holmqvist SANDRA.HOLMQVIST@landskrona.se Jobbnummer
9740678