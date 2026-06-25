Undersköterska till Vidala Liljekonvaljen
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Vimmerby Visa alla undersköterskejobb i Vimmerby
2026-06-25
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Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att underlätta det dagliga livet för brukarna, ge dem god omvårdnad och en meningsfull vardag. I arbetsuppgifterna ingår att vara Fast omsorgskontakt för brukare som bland annat innebär att upprätta och följa upp genomförandeplaner tillsammans med brukare, samarbete med anhöriga och legitimerad personal. Ett gott bemötande är en självklarhet. Genom arbeta med personcentrerad omvårdnad tar vi tillvara på det friska hos varje brukare. I arbetsuppgifterna ingår att dokumentera samt utföra rehabiliterande insatser utifrån instruktion från fysioterapeut och arbetsterapeut. Medicinska arbetsuppgifter ingår i arbetet utifrån delegering från legitimerad sjuksköterska. Vidala ligger i Södra Vi och det är svårt med kollektivtrafiken och du kan då behöva ta tillgång till egen bil till och från arbetsplatsen.Kvalifikationer
• Utbildning inom Vård och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
• Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
• Körkort B är meriterande
Som person är du ansvarstagande och flexibel, har ett serviceinriktat sätt och en positiv inställning. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, och har en god samarbetsförmåga. Det är även viktigt att du har en empatisk förmåga. Tjänsten kräver dokumentation och därför behöver du ha datorvana samt inneha god kunskap i svenska språket i både tal och skrift.
Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Vi tillämpar fortlöpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten omfattas av registerkontroll.
Du som sökande måste uppvisa giltigt Pass, nationellt id-kort eller personbevis samt utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker. Handläggningstiden är cirka två veckor, beställ därför utdraget i god tid via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheter och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenheter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-10 Eller enligt överrenskommelse.
Vimmerby kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa en rättvis och inkluderande process där varje kandidats kompetens står i fokus. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån de kompetenser som beskrivs i annonsen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
För att upprätthålla kvalitet och säkerhet i våra rekryteringar kan vissa kontroller bli aktuella inför anställning. Vilka kontroller som gäller för just denna tjänst informerar vi om i samband med intervjun.
Inför anställning behöver du som kandidat kunna visa giltig ID-handling och personbevis.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Kommun
(org.nr 212000-0787)
Stadshuset (visa karta
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598 81 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vimmerby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Bemanningsrekryterare
Emma Wärnelius emma.warnelius@vimmerby.se 010-3569872 Jobbnummer
9978735