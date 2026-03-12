Undersköterska till Tybble vårdcentrals laboratorium
2026-03-12
Vill du arbeta på en vårdcentral med trivsel, utveckling och hög kvalitet i fokus? Vi söker en engagerad undersköterska till Tybble vårdcentral på öster i Örebro.
Tybble vårdcentral är en välfungerande arbetsplats med engagerade, kompetenta och erfarna kollegor som tycker om att arbeta tillsammans och har en god sammanhållning. Vårdcentralen ligger på Öster i Örebro. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl universitet som villaområde och landsbygd, vilket innebär ett varierat patientarbete. Vi har ett tätt samarbete med andra vårdcentraler i område Örebro Öster.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en undersköterska som kommer jobba på vårdcentralens laboratorium. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat olika former av provtagning och analyser. Laboratoriepersonalen bistår övrig personal på vårdcentralen. Vi arbetar främst med datasystemen Cosmic och Flexlab. Du ska aktivt delta i handledning av studenter inom olika utbildningsområden.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Vi söker dig med erfarenhet av provtagning och laboratoriearbete. Du har god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten och bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö. Som person är du:
Flexibel och självständig
Lyhörd, empatisk och respektfull i mötet med patienter och kollegor
Ansvarstagande och engagerad i verksamhetens utveckling
Erfarenhet från primärvård och laboratorieverksamhet är meriterande.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Region Örebro län Kontakt
Bitr vårdcentralschef
