Undersköterska till Treklövern
Bergs kommun / Undersköterskejobb / Berg Visa alla undersköterskejobb i Berg
2026-03-05
, Strömsund
, Åre
, Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bergs kommun i Berg
, Östersund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Vi tar emot din jobbansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter så ska du inte skicka din ansökan via rekryteringssystemet. Kontakta istället HR-konsult via växel 0687-161 00, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt. Vi undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Söker du ett roligt, ansvarsfullt och utvecklande arbete? Är du redo för en vardag där du verkligen gör skillnad i andra människors vardag? Då kan du vara den vi söker till äldreomsorgen på Treklövern i Bergs kommun!Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss på Treklövern ingår du i en kompetent arbetsgrupp som består av både undersköterskor och vårdbiträden. Du arbetar med att ge omvårdnad och socialt stöd till våra boende och brukare i som är i behov av hjälp för att klara sin vardag. Vårt arbete utgår från individens behov och önskemål, där dialog och samverkan är viktiga redskap för att uppnå vård och omsorg av hög kvalitet. Genom att arbeta hos oss bidrar du till att skapa en miljö för den enskilde som präglas av gemenskap, samvaro, delaktighet och aktivitet.
Som undersköterska ger du omvårdnad och social omsorg utifrån ett salutogent arbetssätt. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa människor med exempelvis: hygien, klädsel och städning samt stödja vid måltid. Arbetsuppgifter delegerade av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan också förekomma. Samarbete är en mycket viktig del i din arbetsvardag och du arbetar tillsammans med dina närmaste kollegor och hälso- och sjukvårdspersonal för den enskilde individen. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation samt kontakt med anhöriga.Kvalifikationer
Fullgjord undersköterskeutbildning är ett krav, likaså intyg för skyddad yrkestitel. Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga delar av arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Tidigare erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och/eller sjukvård är meriterande
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen som undersköterska hos oss behöver du vara duktig på att kommunicera och ha ett konstruktivt , empatiskt bemötande, du tycker om att arbeta tillsammans i grupp men är nog trygg i don roll för att kunna arbetasjälvständigt. Vidare ser vi gärna att du är engagerad och delaktig i att utveckla vår verksamhet. Vi ser gärna att du är kreativ och tar initiativ till aktiviteter för de boende. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, utifrån dessa egenskaper.
Vi erbjuder
Bergs kommun erbjuder alla tillsvidareanställda tillgång till en förmånsportal med en rad olika erbjudanden, samt ett årligt friskvårdsbidrag. Att arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse! Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Vi kan komma att kalla till intervjuer löpande, så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan. Tjänsten är tillsvidare motsvarande heltid, med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Utdrag från belastnings- och misstankeregister kommer begäras vid erbjudande av anställning.
Varmt välkommen till oss på Treklövern!
Kontaktinformation
Maria Andersson, Enhetschef, 076-677 91 21
Lena Backman, HR-konsult, 0687-164 11
Fackliga representanter, Kommunväxel, 0687-161 00
Arbetsplats
Byvägen 13
845 51 Åsarna Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5091213738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bergs kommun
(org.nr 212000-2502), http://www.berg.se Kontakt
HR-konsult
Lena Backman 0687-164 11 Jobbnummer
9779364