Undersköterska till Trädgårns hemtjänst
2025-10-09
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi på Trädgårns hemtjänst söker nu en ny kollega. Hos oss får du arbeta med att ge god service, skapa fina relationer och bidra till förhöjd livskvalitet för varje enskild person. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra medborgare i behov av stöd, vård och omsorg.
Med cykel eller en kort promenad tar du dig hem till kunden. Du utför omvårdnadsuppgifter, såsom personlig hygien, omvårdnad och medicinska insatser samt ger stöd och hjälp med hushållssysslor. Som undersköterska kommer du arbeta som fast omsorgskontakt för en eller flera individer. Det innebär att du deltar vid välkomstsamtal där du tillsammans med den enskilde planerar stödinsatser. Du ansvarar för individens genomförandeplan och dokumenterar i journalsystemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi ser det friska och lockar fram personens egna förmågor.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver äldreomsorg i kommunal regi i Linköping. Här finns det cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Linköpings kommun har lång och väletablerad erfarenhet av vård och omsorg för våra äldre invånare.
Trädgårns hemtjänst är beläget i centrala Linköping nära trädgårdsföreningen. Vi utgår i från våra lokaler på Trädgårns trygghetsboende som består av 37 lägenheter. Verksamheten är uppdelad i flera olika arbetslag där totalt 27 medarbetare ingår.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och din arbetstid är förlagd till dag, kväll och helg.
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har erfarenhet av arbete inom vård, stöd och omsorg. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt.
Vi vill att du har goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt och har god datakunskap. Det är ett krav att du kan cykla för att kunna ta dig till kundens hem.
Vi söker dig som är självgående, tar ansvar över dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du har en empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
I denna rekrytering kan språktester komma att användas. Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16034
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Verksamhetschef
Marie Svensson marie.k.svensson@linkoping.se 013-205385 Jobbnummer
9548132