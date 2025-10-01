Undersköterska till Stensö hälsocentral
2025-10-01
Är du intresserad av att arbeta som undersköterska på Stensö hälsocentral? Hos oss får du ett omväxlande och spännande arbete med möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Vi lägger stor vikt vid samarbete och att hjälpa varandra att tillsammans uppnå verksamhetens uppsatta mål. Vi erbjuder dig ett arbete i en trevlig miljö tillsammans med engagerade kollegor.
Som en av tre undersköterskor kommer du att vara ansvarig för provtagning, assistera vid mindre operationer, EKG-tagning och andra uppgifter för att läkarmottagningen ska fungera på ett optimalt sätt. I tjänsten kan även receptionsarbete och tjänstgöring på Kalmarjouren bli aktuellt.
Om dig
Vi söker dig som tar egna initiativ, är flexibel, noggrann och hjälpsam. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt.
Du är utbildad undersköterska och trivs med att ge god service till både patienter och kollegor. Du är nyfiken, vill bidra till att utveckla verksamheten och vill skapa god stämning. Vi lägger mycket stor vikt vid bemötande, ansvarstagande och samarbete över yrkeskategorierna, vilket är en självklarhet hos oss. Det är meriterande om du har arbetat på en hälsocentral tidigare.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
Stensö Hälsocentral ligger i Kalmar tätort nära Länssjukhuset och har ca. 8200 listade patienter. Vi är en välfungerande, familjär och välbemannad hälsocentral med en trygg personalgrupp som sätter stort värde i mötet med patienten. Här har vi en fin stämning med bra teamanda och humor som för oss är grundpelare till en bra arbetsmiljö.
På hälsocentralen arbetar flera yrkesgrupper såsom specialister i allmänmedicin, ST- och AT-läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och medicinska sekreterare. Det finns flera väl fungerande sjuksköterskeledda mottagningar; t ex diabetes, blodtryck, livsstil, astma/KOL, demens, urininkontinens samt vaccinations-mottagning. Handledning av studenter förekommer för kortare och längre tidsperioder inom alla yrkeskategorier.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/622". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Inger Applelid 010-3581831 Jobbnummer
9535318