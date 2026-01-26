Undersköterska till Södersjukhusets Akutmottagning
Nu har du möjlighet att sommarjobba på SÖS-akuten! !!!Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat basal omvårdnad av patienterna, provtagning, kontroller av vitalparametrar, nutritionsbehov, omläggning, EKG-tagning, assistans vid olika ingrepp, samt omvårdnadsåtgärder i form av omvårdnadsronder.
Alla patienter som söker vård på akutmottagningen bedöms och prioriteras utifrån sina sjukdomssymtom, så kallad triagering.
Undersköterskan utgör en mycket viktig del i omvårdnaden av patienten och ingår i vårdlaget
tillsammans med sjuksköterska och läkare på modulerna. Arbetet är omväxlande, utmanande och stimulerande och du möter en bredd av patienter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse av akutsjukvård och att lära sig mer kring omvårdnad och behandling av den akut sjuka patienten. Du har lätt för att prioritera och omprioritera dina arbetsuppgifter, är beredd på det oväntade, bidrar med prestigelöshet och en glädje att arbeta med människor i olika situationer. Du är en lagspelare, har förmågan att hantera ett stundtals högt tempo. Du ger ett gott bemötande och kan se individen bakom patienten och närstående i korta och intensiva möten. Vi sätter alltid stor vikt vid personlig lämplighet när vi tillsätter våra tjänster.Kvalifikationer
Undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Sjuksköterskestudent som fullgjort termin 4
Läkarstudent som fullgjort termin 6
Du ska kunna arbeta minst 8 veckor under sommarperioden 2026
Här kan du läsa mer om Undersköterska blir en skyddad yrkestitel - Socialstyrelsen.Övrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
