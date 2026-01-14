Undersköterska till Sjöriket Lagan
2026-01-14
Om jobbet
Sjöriket söker nu ytterligare en undersköterska till verksamheten i Lagan.
Sjöriket är en väletablerad hemtjänst- och hemserviceleverantör med moderna fina lokaler i centrala Ljungby och Lagan. Vi utför insatser i Ljungby tätort, Lagan med omnejd, Angelstad/Annerstad och Ryssby/Agunnaryd. Här har närmare ett hundratal medarbetare sin arbetsplats och gemensamt för alla är att vi tycker om vårt jobb och är stolta "Sjörikare".Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Vi värnar om den enskilde medborgaren som har ett behov av stöd och utifrån det beviljade biståndet skräddarsyr vi och planerar tillsammans så att tjänsterna underlättar i vardagen. Vi vill vara det självklara valet för såväl kund som medarbetare. Våra tjänster ska bidra till ett ökat välbefinnande och bidra till en god livskvalitet. De kunder som vill komplettera sin biståndsbedömda hemtjänst kan köpa tilläggstjänster av oss.
Våra grundkrav
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen,
• Du har eller har ansökt om skyddad yrkestitel,
• Du har B-körkort,
• Du behärskar svenska i tal och skrift.
Andra viktiga egenskaper
• Du är ansvarsfull, engagerad och känner glädje för ditt yrke,
• Du är van vid att arbeta självständigt,
• Du har ett professionellt förhållningssätt,
• Du har lätt för att samarbeta och trivs i en flexibel miljö,
• Du är stresstålig och tycker om att ta ansvar,
• Du är van att arbeta med mobil och en digital plattform,
• Du är positiv och har ett fint bemötande,
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt upplägg
Vi erbjuder en genomtänkt introduktion och utser en mentor som du kan vända dig till med frågor och funderingar. Vi har generösa friskvårdsbidrag och aktiviteter, så som fritt medlemskap till gym- och gruppträning på Workout i Ljungby, gruppträning på Träna, simning, därtill friskvårdsbidrag som betalas ut två gånger per år och vi anordnar även olika hälsofrämjande och gemensamhetsaktiviteter.
Hos oss har du nära till din chef. Alla grupprum och kontor finns nämligen i samma korridor! Vi har självklart kollektivavtal så att du ska känna dig trygg med din anställning. Vi arbetar med Sjöriket-modellen som bland annat innebär arbete i snitt en kväll i veckan samt en helg på fyra veckor. Du bestämmer själv vilken tjänstgöringsgrad du vill jobba men vi ser gärna att du arbetar heltid.
Tjänsten inleds med en provanställning på sex månader. Placering är huvudsakligen i Lagan men samplanering mellan arbetsgrupperna förekommer. Vi kommer intervjua löpande och kan komma ta beslut innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: lucas@sjoriket.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöriket AB
(org.nr 556846-9091)
Skånegatan 6 (visa karta
)
341 31 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sektionschef
Lucas Modig lucas@sjoriket.com 0372-131 11 Jobbnummer
9682999