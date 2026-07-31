Undersköterska till Nattpatrullen
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Oskarshamn Visa alla undersköterskejobb i Oskarshamn
2026-07-31
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Är du trygg, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt under nattetid? Ta chansen att bli en del av vårt team. Nu söker vi två engagerade undersköterskor till vår Nattpatrull.
Arbetet i Nattpatrullen innebär att självständigt och tillsammans med kollegor utföra beviljade omsorgs- och serviceinsatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt hälso- och sjukvårdsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Vi arbetar runt om i hela Oskarshamns kommun via bil, med utgångslägefrån centrala Oskarshamn.
I rollen ansvarar du tillsammans med övrig personal för att ge god omsorg, vård och service till personer i deras egna hem. Du utför även medicinska arbetsuppgifter på delegation från legitimerad personal. Vidare deltar du aktivt i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling för att bidra till en trygg och professionell verksamhet.
Som undersköterska är du direkt underställd enhetschef och har ett nära samarbete med planeraren för Nattpatrullen för att säkerhetsställa en effektiv planering, god kontinuitet och en trygg omsorg för våra brukare.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
• Har B-körkort
• Har god datavana
• Behärskar svenska språket väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.
För att trivas i rollen ser vi att du är en flexibel och självgående person som kan prioritera och anpassa ditt arbete utifrån verksamhetens behov. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vidare är du professionell i ditt bemötande, har en god självkännedom och skapar förtroendefulla relationer med både vårdtagare, anhöriga och kollegor.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje natt bidrar till trygghet och livskvalitet för våra brukare. Du blir en viktig del av ett engagerat team som arbetar med kvalitet, utveckling och ett gott samarbete.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få veta mer om dig och vad du kan bidra med i vår verksamhet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Löpande rekrytering kan komma att tillämpas, välkommen med din ansökan redan idag!
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning.
Detta hittar du under: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Du som söker och är intresserad av tjänsten, ansök redan nu om utdraget.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Matilda Boklund matilda.boklund@oskarshamn.se +46103560000 Jobbnummer
10017234