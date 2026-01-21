Undersköterska till nattjänst i Funäsdalen
2026-01-21
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu en undersköterska till nattjänst på 70%.
Denna tjänst kräver att du har modet att ta beslut i tuffa situationer och förmågan att kommunicera effektivt. Du kommer att hantera långa avstånd och vinterkörning under natten och du ingår i ett starkt team, där god samarbetsförmåga är avgörande.
Om du trivs med att arbeta i team, har erfarenhet av att hantera utmanande arbetsförhållanden och är stresstålig - då kan detta vara rätt tjänst för dig!
Tillträde 2026-04-01 eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
-Säkerställa att allt fungerar smidigt och effektivt under natten; både på SÄBO och i hemtjänsten.
• Kommunicera med kollegor och chefer vid behov.
• Upprätthålla säkerheten och kvaliteten på arbetsplatsen.
• Arbeta nära ett team med goda kunskaper inom vård och omsorg.
Arbetstiderna är kl.21.00-07.00.KvalifikationerKvalifikationer
• Undersköterskeutbildning.
• B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet av nattarbete eller beredskap.
• Erfarenhet av vinterkörning.
• Flexibilitet och förmåga att arbeta under obekväma tider.Dina personliga egenskaper
• Du lockas av nya utmaningar i arbetet, tänker lösningsfokuserat och har en hög grad av flexibilitet och ansvarstagande.
• Du har ett rehabiliterande förhållningssätt och du har ett genuint intresse för äldres hälsa och livskvalitet.
• Du är lätt att samarbeta med och bidrar till ett glatt arbetsklimat.
• Du har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
• Du är pålitlig, ansvarsfull och har en god kommunikationsförmåga.
Vi erbjuder
• En trygg och stabil arbetsplats.
• Ett team som värdesätter samarbete och professionalism.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
Då Härjedalens kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad har du möjlighet att arbeta heltid om du så önskar.
Kontaktinformation
Theresa Henley, Enhetschef, 0684 - 167 88, theresa.henley@herjedalen.se
Mia Hurtig, Facklgit ombud Kommunal, 076 - 141 60 82, mia.hurtig@herjedalen.se
Elin Bolldén, Fackligt ombud Kommunal, elin.bollden@herjedalen.se
Arbetsplats
846 72 Funäsdalen Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5068178139". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
http://www.herjedalen.se
Facklgit ombud Kommunal
Mia Hurtig mia.hurtig@herjedalen.se 076 - 141 60 82 Jobbnummer
9696758