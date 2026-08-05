Undersköterska till Närvårdsavdelning 95, Säffle
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2026-08-05
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Vi söker en undersköterska till Närvårdsavdelning 95!
Din arbetsplats
Närvårdsavdelning 95 har idag 14 vårdplatser och vi bedriver vård dygnet runt för framförallt multisjuka äldre i närområdet. Vi erbjuder vård inom bland annat medicin, ortopedi, kirurgi och palliativ vård. Detta ger en bredd i omhändertagandet av patienten. På avdelningen kommer även dagpatienter för att exempelvis under dagen få blodtransfusioner eller andra infusioner.
Vi har utvecklat ett koncept för våra patienter som ofta behöver vård där de kan komma direkt till avdelningen för direktinläggning, så kallat "Nävapatienter". Vi arbetar i team kring patienten och har även närvårdsteamet kopplat till avdelningen för direktinläggningar.
I teamet på avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, samt rehabiliteringspersonal.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
Du får möjlighet att vara en del av en mycket trevlig arbetsgrupp. Arbetet är omväxlande då vi tar hand om flera olika patientgrupper.
Som undersköterska följer du patienten under hela vårdförloppet, från inskrivning till utskrivning. Du deltar i omvårdnaden av patienten, utför provtagningar, såromläggningar samt deltar i planeringen av patientens vård.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet av arbete på vårdavdelning är meriterande.
Som person kan du arbeta både självständigt och i team. Du ser olika lösningar, är serviceinriktad och initiativtagande.
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Närvården Säffle Kontakt
Eva Sandahl, avdelningschef eva.sandahl@regionvarmland.se 010-8381026 Jobbnummer
10023256