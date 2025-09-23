Undersköterska till Kärna vårdby
2025-09-23
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Nu söker vi på Kärna vårdby en kollega som vill bli en del av vår verksamhet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Din arbetstid kommer vara förlagd till dag, kväll och helg.
Hos oss får du arbeta med att tillgodose brukarnas individuella behov. Du är en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. I tjänsten som undersköterska ingår omvårdnadsuppgifter, vilket innefattar exempelvis hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, specifik rehabilitering samt olika medicinska insatser. Du kommer även utföra sedvanliga hushållsuppgifter som städ och tvättning.
Vi arbetar efter en digital dagplanering för att kunna fördela våra resurser och ansvar under arbetspassen. En kort avstämning utförs på varje arbetspass för att utveckla gruppens kommunikation/arbetssätt.
Din arbetsplats
Kärna vårdby, som är beläget i Malmslätt, består dels av ett korttidsboende, dels ett demensboende. På korttidsavdelningen finns 22 platser och på demensavdelningen som ligger i huset bredvid finns 10 permanentplatser. Till boendet finns goda förbindelser med kollektivtrafik.
På Kärna vårdby får du vara en del av en spännande och fartfylld miljö där du stöter på komplexa sjukdomsfall och arbetar tillsammans med kollegor med hög kompetens. Som undersköterska arbetar du nära både specialistundersköterskor och sjuksköterskor för att skapa en så bra dag som möjligt för brukarna.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd utbildning som undersköterska, samt erfarenhet av arbete eller praktik inom vård och omsorg. Har du tidigare erfarenhet av korttidsvård ser vi det som meriterande. Vi ser det även som meriterande om du har kännedom om ett lågaffektivt bemötande.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
Övrig information
I rekryteringen ingår språktest som en del i bedömningen
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15971
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning

Individuell lönesättning
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
verksamhetschef
Malin Gustafsson malin.b.gustafsson@linkoping.se 013 - 20 84 70 Jobbnummer
