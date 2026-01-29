Undersköterska till Kärna vårdby
2026-01-29
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Är du redo att bli en viktig del av ett team som gör skillnad varje dag? På Kärna Vårdby söker vi nu engagerade kollegor till vårt korttidsboende. Vi erbjuder tre tillsvidareanställningar på 75-100% med varierande arbetstider (dag, kväll och helg).
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära våra brukare, där du är en nyckelperson i att skapa en meningsfull och individanpassad vardag. Som undersköterska kommer dina arbetsuppgifter att inkludera allt från grundläggande omvårdnad - som personlig hygien och förflyttningar - till specifik rehabilitering och medicinska insatser. Du bidrar också till trivseln genom att utföra hushållsuppgifter som städ och tvätt.
Vi arbetar modernt med digital dagplanering för en effektiv resursfördelning och lägger stor vikt vid samarbete. Varje pass inleds och avslutas med en kort avstämning för att ständigt utveckla vår kommunikation och vårt arbetssätt i teamet.
Din arbetsplats
Kärna Vårdby i Malmslätt erbjuder både korttidsboende (22 platser) och demensboende (10 platser i separat byggnad). Boendet har utmärkta kollektivtrafikförbindelser.
Vi erbjuder en utmanande och lärorik arbetsmiljö där du möter komplexa sjukdomsfall. På Kärna Vårdby värdesätter vi hög kompetens och samarbete. Som undersköterska kommer du att vara en del av ett nära team, där du samarbetar med specialistundersköterskor och sjuksköterskor för att gemensamt skapa den bästa möjliga omvårdnaden för våra brukare.
Du som söker
Vi söker dig som har godkänd utbildning som undersköterska och som har erfarenhet (både arbete och praktik räknas) inom vård och omsorg. Meriterande för tjänsten är om du har erfarenhet av korttidsvård, kännedom om och kan tillämpa ett lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av att dokumentera i journalsystem.
Eftersom arbetet innebär mycket kontakt och dokumentation är det ett krav att du behärskar svenska i tal och skrift. Du måste även ha förmåga att använda digitala verktyg i ditt dagliga arbete.
Som person är du självgående och tar fullt ansvar för dina arbetsuppgifter, samt driver arbetet framåt på ett effektivt sätt. Du är strukturerad, med god förmåga att planera, organisera och prioritera. Du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta och kommunicerar klart och tydligt. Allra viktigast är din empatiska förmåga - att kunna sätta dig in i brukarens perspektiv och situation.
Övrig information
I rekryteringen ingår språktest som en del i bedömningen.
I rekryteringen ingår språktest som en del i bedömningen.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 75-100 %
Antal lediga befattningar: 3
Ref. nr: 16612
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
