Undersköterska till internmedicinsk vårdavdelning
Region Gävleborg, VO Internmedicin / Undersköterskejobb / Hudiksvall Visa alla undersköterskejobb i Hudiksvall
2025-11-06
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Internmedicin i Hudiksvall
, Bollnäs
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige
Medicinavdelningen i Hudiksvall tillhör internmedicin och har 25 vårdplatser. Vi vårdar framförallt patienter med stroke, mag- tarmsjukdomar, diabetes, infektionssjukdomar, njursjukdomar och hematologiska sjukdomar. Avdelningen har fem vårdlag, sjuksköterska och undersköterska samarbetar med läkare och paramedicinsk personal. Måndag till fredag, dagtid har vi även en receptionist och en vårdplanerare.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Som undersköterska på internmedicinska vårdavdelningen kommer du bland annat arbeta med
• patientnära omvårdnad
• provtagning/assistera vid undersökningar
• nära samarbete med sjuksköterskor, läkare och paramedicin.
Hos oss får du
• individuell introduktion bestående av teori, utbildning och praktiskt arbete, vi tillämpar även mentorskap under den första tiden på avdelningen
• gå interna/externa utbildningar
• möjlighet att påverka ditt arbetsschema då vi tillämpar individuellt schema.
• möjlighet till eget ansvarsområde
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi välkomnar både erfarna och nyutbildade undersköterskor. Vi söker dig som har ett genuint intresse och engagemang för patienternas välbefinnande. För att trivas hos oss behöver du kunna hantera den omväxlande vardagen på en medicinsk akutvårdsavdelning. Du är ansvarstagande och kan arbeta målinriktat och systematiskt. Du har ett fint bemötande och ser respektfullhet, lyhördhet och empatisk kommunikation som ett viktigt verktyg i kontakten med patienter, närstående, medarbetare samt andra interna och externa aktörer.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska
• ha mycket goda kunskaper i svenska språket i så väl tal som skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av undersköterskeyrket och har erfarenhet av arbete på vårdavdelning inom slutenvården. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2703". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Internmedicin Kontakt
Jenny Hald Fagerström, biträdande vårdenhetschef jenny.hald.fagerstrom@regiongavleborg.se 072-221 09 51 Jobbnummer
9591325