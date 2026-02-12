Undersköterska till hemtjänsten Lerum
Lerums kommun / Undersköterskejobb / Lerum Visa alla undersköterskejobb i Lerum
2026-02-12
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2026-02-12Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag innefattar sedvanliga arbetsuppgifter inom undersköterskeyrket med målsättningen att bidra till att skapa en meningsfull vardag för våra omsorgstagare.
Arbetet hos oss i hemtjänsten utförs till stor del ensam hemma hos omsorgstagaren men det förekommer också tillfällen där du arbetar i nära samarbete med en annan kollega. Hos oss har vi också ett nära och välfungerande samarbete med legitimerad personal inom den kommunala hemsjukvården, framför allt sjuksköterskor men också arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Som undersköterska hos oss har du vidare det viktiga uppdraget som Fast omsorgskontakt för några omsorgstagare i ditt område. Detta innebär att du tar särskilt ansvar och stöttar i enlighet med lagstiftningens krav.
Som anställd i hemtjänsten i Lerums kommun får du:
• Friskvårdsbidrag
• 37 timmars arbetsvecka
• KompetensutvecklingKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Eftersom vi är en geografiskt stor kommun krävs det B-körkort. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst är detta mycket meriterande.
Som person ser vi att du som söker har ett genuint intresse för individen. Din empatiska förmåga och förståelse för integritet gör att våra omsorgstagare får en trygg och värdefull vardag samt ett respektfullt bemötande från dig. Självklart ger du en god service och har lätt för att samarbeta med andra.
För att du ska trivas med ditt arbete hos oss ser vi det som en förutsättning att du har förmågan att självständigt organisera och strukturera ditt arbete. Du behöver vara van vid att fatta beslut som främjar både verksamheten som helhet och våra omsorgstagare. Du arbetar relationsskapande och professionellt och ser det som en självklarhet att arbeta för att skapa trygghet för våra omsorgstagare. Tjänsten kräver att du har förmågan att effektivt prioritera ditt arbete, särskilt när arbetsbelastningen tillfälligt ökar. Även om mycket av arbetet utförs enskilt, är samarbetsförmåga med kollegor viktigt för att bidra till verksamhetens bästa.
Hos oss är digitala verktyg en självklar del av vardagen och vi ser därför det som en förutsättning att du har erfarenhet av detta. Genom din arbetstelefon når du planeringen i TES, dokumentationen i Treserva och signeringen av delegerade uppgifter i MCSS. Hemtjänsten i vår kommun har även en digital nyckelhantering.
Arbetet förutsätter att du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Du har i din tjänst skyldighet att dokumentera enligt Socialtjänstlagen, i enlighet med gällande riktlinjer.
Vi sätter alltid våra omsorgstagare i centrum och vid tillsättningen av denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas.
Innan anställningserbjudande kan ges, krävs ett godkänt utdrag från Polismyndighetens belastningsregister samt uppvisandet av nationellt ID-kort, pass alternativt arbetstillstånd.
Vill du vara med och utveckla vår hemtjänst in i framtiden? Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Enhetschef
Alexandra Knowles alexandra.knowles@lerum.se 0302-521790 Jobbnummer
9737849