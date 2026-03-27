Undersköterska till hemtjänsten Fjälkinge
2026-03-27
Nu förstärker vi hemtjänsten i Fjälkinge och söker dig som är undersköterska. Vårt team består av 24 engagerade medarbetare som arbetar enligt schema, både dag, kväll och helg. Hos oss får du arbeta i lugna, naturnära omgivningar samtidigt som centrala Kristianstad ligger bara en kort resa bort. Här blir du en del av ett team där gemenskap, arbetsglädje och omtanke är i fokus.
Din roll hos oss
Som undersköterska får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att hjälpa till att göra vardagen meningsfull för våra kunder. Ett professionellt förhållningsätt och ett gott bemötande är en självklarhet för oss. Arbetet i hemtjänsten innebär omsorg i ordinärt boende utifrån kundens behov samt delegerad hemsjukvård. Vi arbetar efter kundfokus, där vi har kundernas behov och önskemål i centrum.En viktig del i uppdraget är att arbeta i team kring kunden för att få en god helhetssyn. I arbetet ingår även uppdraget som fast omsorgskontakt. Du erbjuds ett omväxlande arbete med omvårdnadsinsatser, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehab personal. Vi använder Lifecare som planeringsverktyg och arbetet innebär främst bilkörning, men även cykelturer kan förekomma.Hemtjänsten i Kristianstad kommun vill satsa på kvalitet och kompetens. Vi har därför valt att renodla undersköterskeuppdraget där vi separerat serviceinsatserna från omsorgsarbetet inom hemtjänsten. Detta för att du som undersköterska ska kunna fokusera på de delar som du är utbildad till och gör allra bäst.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är undersköterska och har godkänt omvårdnadsprogram samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Eftersom arbetsuppgifterna inkluderar kommunikation och dokumentation behöver du ha god datorvana och behärska svenska i tal och skrift. För att kunna ta dig runt till våra kunder krävs B-körkort. Du behöver även kunna cykla då cykelrundor förekommer.Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande gentemot kunder, anhöriga och kollegor. Du kan självständigt planera och strukturera arbetet och har förmåga att anpassa dig när mål eller förutsättningar ändras. För dig är det viktigt att bidra till att varje dag blir så trygg, meningsfull och värdefull som möjligt för våra äldre. Med ditt engagemang och din omtanke är du med och skapar kvalitet i omsorgen och gör verklig skillnad i människors liv.Känner du igen dig i beskrivningen? Då kan du vara vår nästa kollega!I denna rekrytering kommer vi att tillämpa löpande urval, vilket innebär att vi kommer att genomföra intervjuer fortlöpande under rekryteringsperioden. Om du går vidare i processen och kallas till intervju ser vi gärna att du har förberett referenser. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-75".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Omsorgsförvaltningen
Enhetschef
Erblin Neziri erblin.neziri@kristianstad.se 044-13 66 69
