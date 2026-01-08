Undersköterska till hemtjänst, Nacka
2026-01-08
Vi på Annas Vård och HemtjänstTeam AB bedriver hemtjänst i Nacka och Tyresö kommun. Vi har funnits sedan 2009, vi är en personalgrupp på femtio personer och är uppdelade i två grupper. Detta för att öka kontinuitet hos våra kunder men även för att öka sammanhållningen inom personal gruppen.
Vi har två kontor som man utgår ifrån. I varje grupp finns en personalchef/samordnare samt en verksamhetschef som ser till att det dagliga arbetet och företagets policy följs.
Vi vill ha dig som är positiv, glad, stresstålig och som kan ta initiativ. Du ska kunna arbeta i grupp men även självständigt.
Vi på Annas Vård och HemtjänstTeam AB ser även att du ska vara en person med mycket empati och som tycker om att hjälpa och stödja människor i deras vardag. B-körkort är ett krav. Vill du arbeta på ett företag där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv, där du får med dig en livserfarenhet och är vårdbiträde. Då är du välkommen till oss på Annas Vård och HemtjänstTeam AB.
Vi är ett härligt gäng som har ett gemensamt mål, att våra kunder får den bästa omvårdnaden samt att vår personal har den bästa arbetsplatsen. För oss på Annas Vård och HemtjänstTeam AB går detta hand i hand för att uppnå en hög kvalitet på det utförda arbetet.
Våra kunder behöver allt från omvårdnad till serviceinsatser i hemmet och utanför, just därför är det viktigt att du är inkännande och flexibel, kan arbeta självständigt samt i grupp. Vi erbjuder dig ett spännande arbete med variation och goda anställningsvillkor.
På Annas Vård och HemtjänstTeam AB arbetar vi alltid utifrån våra värdegrunder, respekt, tillit, engagemang och ansvar, känner du att detta faller in på dig sök till oss. Vi erbjuder tjänster från 75-100%. Möjlighet till en utformad tjänst för ditt behov finns hos oss på Annas Vård och HemtjänstTeam AB
Krav på tjänst
• Svenska i tal och skrift
• Utbildad undersköterska eller motsvarande är ett krav
• B-Körkort (observera att körkort är ett krav) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: jobb@annas-vht.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Annas Vård & Hemtjänst Team AB
Landåvägen 45
131 49 NACKA
131 49 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Annas Vård & Hemtjänst Team AB Jobbnummer
