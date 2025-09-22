Undersköterska till hemtjänst
Alingsås kommun, Hemtjänst / Undersköterskejobb / Alingsås Visa alla undersköterskejobb i Alingsås
2025-09-22
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun, Hemtjänst i Alingsås
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
I vår verksamhet inom hemtjänst, såväl dag som kväll, arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt med brukare i fokus.
Du kommer att arbeta utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och med delegerade uppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
I ditt uppdrag som undersköterska kommer du att arbeta självständigt men även samarbeta med dina kollegor för att nå verksamhetens mål, därför är det viktigt att du är trygg och agerar ansvarsfullt och självständigt med ett tydligt brukarfokus.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* En kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilket beslut brukaren har. Du kommer i huvudsak att arbeta med omvårdnad, service och social samvaro men även dokumentation, planering, hälso- och sjukvårdsuppgifter och utvecklingsarbeten.
I rollen som undersköterska är du flexibel och ansvarstagande då dina arbetsdagar innebär allt från larmhantering, åtaganden som fast omsorgskontakt, ge läkemedel enligt ordination, daglig vård och omsorg, till att sitta ner och prata en stund med den som behöver. Du närvarar även som fast omsorgskontakt vid välkomstsamtal, upprättar och uppdaterar löpande genomförandeplaner, har kontakt med anhöriga och dokumenterar enligt gällande lagstiftning i våra digitala system.
Tjänsten som undersköterska innefattar schemalagd arbetstid, vilket innebär arbete på dag, kväll samt helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Då vi står inför en stor omställning i vår verksamhet där digitala arbetssätt och verktyg blir allt vanligare behöver du vara väl förtrogen med att arbeta med digitala plattformar.
Vi arbetar med kvalificerad sjukvård i hemmet vilket ställer krav på att du är beredd på att arbeta med delegerade arbetsuppgifter.
Vi cyklar eller kör bil till våra brukare och det är därför ett krav att du kan cykla och det är meriterande att du innehar B-körkort.
Du skall ha ett empatiskt, lyhört och respektfullt förhållningssätt till din omgivning såväl brukare som kolleger.
Du skall behärska svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänsten.
Du är intresserad av att vara med att fortsätta bygga upp vår verksamhet och är flexibel vid förändrade omständigheter i ditt arbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker fortlöpande.
ÖVRIGT
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vill ej ha kontakt med försäljare eller rekryterings- och bemanningsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun, Hemtjänst Kontakt
Enhetschef
Eva Emanuelsson eva.emanuelsson@alingsas.se 0322 616967 Jobbnummer
9520886