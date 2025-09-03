Undersköterska till Gunillagården, Junsele
2025-09-03
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro, välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Gunillagården söker nu en engagerad och empatisk undersköterska.
Grunduppdraget som undersköterska är att med brukarens behov i centrum ge god individuell omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. Skapa trygghet, meningsfullhet och välbefinnande utifrån ett salutogent synsätt. Vi arbetar efter värdegrunden för äldreomsorgen: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Exempel på arbetsuppgifter
• Ge omsorg, trygghet och socialt stöd till våra äldre
• Hjälpa till med personlig hygien, påklädning och måltider
• Medicin hantering i samråd med ansvarig sjuksköterska
• IT- baserad dokumentation
• Aktivering och trivselaktiviteterKvalifikationer
• Har utbildning som undersköterska och har bevis om skyddadyrkestitel.
• Är empatisk, ansvarstagande och har en positiv inställning
• Du behöver kunna kommunicera väl på svenska då du kommer ha dialog med brukare och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner.
• Har god kommunikationsförmåga och kan arbeta både självständigt och i team
• Utbildning i geriatrik, Silviasyster eller med annan demensvårdsutbildning och erfarenhet av arbete med inriktning mot äldre är meriterande.
• B-Körkort är meriterande
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
