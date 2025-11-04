Undersköterska till Dalsjövägen 25
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som vill arbeta hos oss på Dalsjövägen 25. Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg, service, hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv varje dag. Förvaltningen består av drygt 2 700 medarbetare, varav 90 talet är chefer. Tillsammans utför vi ett meningsfullt arbete med stort fokus på de vi är till för. Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Dalsjövägen 25 är ett Vård- och omsorgsboende som ligger i Dalsjöfors 13 km öster om Borås. Det finns 73 lägenheter fördelade på 4 våningar varav 4 avdelningar är med inriktning för personer med kognitiv svikt. Vi som arbetar på Dalsjövägen 25 är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, solstödjare, chef och samordnare. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens. Chefer och medarbetare arbetar tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa.
Dina arbetsuppgifter
Att arbeta på ett boende i Vård- och äldreförvaltningen är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Som undersköterska på boende utför du bland annat insatser inom personlig omvårdnad och service som måltider, städ, tvätt och inköp. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation, dokumenterar i våra journalsystem och utformar genomförandeplaner. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor samt tvärprofessionellt tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut för att ge en personcentrerad vård och omsorg. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten. Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger inkl. storhelger.
Du är utbildad undersköterska med examen från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning. Eftersom undersköterska är en skyddad titel krävs det att du kan uppvisa yrkesbevis från Socialstyrelsen innan anställning. Våra verksamhetssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och du behöver därför ha grundläggande digital kompetens. För att kunna ge en god och säker vård och omsorg är ett gott bemötande avgörande, liksom ditt intresse av att arbeta med människor. Det är viktigt att du är ansvarstagande och engagerad. Du har också förmåga att sätta dig in i andra människors situation och du är lyhörd för den enskildes behov. Vidare har du en god förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare som anhöriga och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. För ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar. Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen "Sök jobbet" nedan. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
