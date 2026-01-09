Undersköterska till dagtjänst - Briggens hemtjänst
Ystad kommun / Undersköterskejobb / Ystad Visa alla undersköterskejobb i Ystad
2026-01-09
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad på riktigt?
Just nu söker Briggens hemtjänst en engagerad Undersköterska som vill arbeta dagtid och bidra till en trygg och meningsfull vardag för våra brukare.
Hos oss arbetar du i brukarens eget hem där du ger omsorg, stöd och omvårdnad utifrån biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner. Du får en viktig och ansvarsfull roll, där uppdraget som fast omsorgskontakt ger dig möjlighet att skapa kontinuitet, trygghet och goda relationer.
Dina arbetsuppgifter består bland annat utav:
* Personlig omvårdnad och hygien.
* Socialt stöd, samvaro och samtal.
* Läkemedelshantering.
* Städning.
* Ledsagning till aktiviteter utanför hemmet.
* Övriga insatser som bidrar till ökad livskvalitet.
Arbetet innebära både ensamarbete och tunga lyft, men du blir en del av ett engagerat team där samarbete och stöd är en självklarhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och där erfarenhet av vårdyrket ses som meriterande. Du behöver kunna uppvisa bevis på skyddad yrkestitel eller godkända betyg/diplom från vård och omsorgsutbildning.
Du ser positivt på att utvecklas, är flexibel och ser nya förändringar som roliga utmaningar. Som person ska du ha ett genuint intresse att hjälpa våra brukare i behov av stöd i sin vardag. En av dina styrkor är att kunna se deras individuella behov och du ska drivas av en vilja att skapa de bästa förutsättningarna till en meningsfull och trygg vardag. För oss är det viktigt att du är engagerad och tycker om ditt jobb. Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att ta ansvar för det som krävs och bidrar med en god stämning i personalgruppen.
Du ska ha:
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (svenska åk 9 eller SFI D).
Vana att cykla.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan till Briggens hemtjänst!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4 Jobbnummer
9674811