Undersköterska till Björkhaga
2025-09-24
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa.
• Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling.
- Möjlighet till att få hjälp att hitta boende.Publiceringsdatum2025-09-24Beskrivning
Är du redo för ett meningsfullt och givande jobb? Vi söker nu en engagerad undersköterska till Björkhaga hemtjänst som vill vara med och skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för våra omsorgstagare. Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd och omsorg i omsorgstagarens hem. Du utför insatser enligt biståndsbeslut, arbetar rehabiliterande och förebyggande samt dokumenterar enligt gällande riktlinjer. Du samarbetar med medarbetare och legitimerad personal för att ge bästa möjliga vård.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra en mängd varierande arbetsuppgifter, inklusive:
- Personlig omvårdnad och serviceinsatser i ordinärt boende.
- Stöd i den vardagliga rehabilitering.
- Använda verksamhetssystemet Intraphone för en trygg, enkel och effektiv planering av det dagliga arbetet så att rätt medarbetare är hos rätt omsorgstagare.
- Förebyggande arbete kring fall, nutrition, munvård och trycksår.
- Samverkan med hemsjukvården, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
- Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering samt dokumentera i verksamhetssystemet Viva.
- Använda digital signering i MCSS.Kvalifikationer
- Omvårdnadsutbildning.
- Förmåga att läsa, dokumentera och kommunicera med omsorgstagare och medarbetare på svenska.
- Grundläggande datorkunskaper.
- Personlig lämplighet värderas högt i urvalet.
Meriterande
- Erfarenhet av äldreomsorg.
- Datavana.
Vi ser att du som person
- Har ett respektfullt och omtänksamt bemötande av vårdtagarna.
- Är positiv, kompetent och ansvarstagande med stor empatisk förmåga.
- Har förmåga att bemöta människor på ett engagerat och professionellt sätt.
- Har god samarbetsförmåga och bidragande till en positiv arbetsmiljö.
Vad får du?
Du får ett jobb som är både stimulerande och värdefullt. Chansen att skapa fina möten och härliga samtal med våra omsorgstagare, som har mycket att berätta från sina liv. Samt ett gäng härliga medarbetare. Anställningsvillkor
Provanställning kan förekomma vid behov. Innan anställningen skrivs ska "utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret" uppvisas. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
