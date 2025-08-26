Undersköterska till Bergshyddan | Tiohundra
2025-08-26
Vill du bli en del av ett engagerat team där samarbete och mångfald lyfts fram som centrala värden? Vi söker en lugn, stabil och empatisk undersköterska med förmåga att ta egna initiativ och som har ett brinnande intresse för att arbeta med äldre.
Välkommen att bli en av oss på Bergshyddan i Rimbo!Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Vi arbetar i team kring den boende. I rollen som undersköterska kommer du att utföra sedvanliga arbetsuppgifter på vård- och omsorgsboende, med delegering från sjuksköterska avseende medicinering, såromläggning, provtagning etcetera. Dokumentation förs löpande digitalt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75 % med förläggning dag- och kvällspass samt varannan helg. Vi arbetar med påverkningsbara scheman vilket innebär att du har en möjlighet att påverkar utformningen av ditt schema till viss del.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad av boende såsom hjälp med hygien, påklädning och förflyttning
Delegering från sjuksköterska gällande medicinering, såromläggning och provtagning
Delta i planering och genomförandet av aktiviteter för de boende
Ge stöd och omsorg till boende och anhöriga
Samarbeta med övrig vårdpersonal för att säkerställa en god vård och omsorg för boende
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder friskvårdsbidrag via Epassi på 5000 kr för år 2025. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel
Ha god datorvana då dokumentation sker digitalt
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi vill att du som söker har god samarbetsförmåga då teamet består av flera olika professioner och personligheter. I utmanande situationer är du lugn, stabil och har förmågan att fokusera på din arbetsuppgift. Du tar egna initiativ, visar empati i mötet med människor och har ett genuint intresse att leverera god service till våra äldre.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Bergshyddan är ett litet familjärt äldreboende som centralt beläget i Rimbo. Vi har 30 boenden fördelat på 3 avdelningar. Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete, med många minnesvärda möten med våra äldre och deras närstående!
Vi arbetar teambaserat, där teamet består av sjuksköterska, paramedicinsk personal samt omvårdnadspersonal. Vår målsättning är att skapa de boenden som vi själva skulle välja att bo på. Våra drivkrafter är engagemang och värme!
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
