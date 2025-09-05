Undersköterska Till Asih I Västerort
När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnad och hjälpa människor. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi söker nu en undersköterska till ASIH Västerort.
Som undersköterska i avancerad hemsjukvård medverkar du till att patient och närstående blir delaktiga i vården och att de ska känna sig trygga i hemmet under en period av svår sjukdom. Vården ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Som undersköterska inom ASIH arbetar du självständigt med patienten i fokus. Du kommer att arbeta i ett väl sammansvetsat team med läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut, dietist och kurator.
Vi håller till i lokaler på Barkarbyvägen i Barkarbystaden och våra patienter bor i området Västerort. Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB bedriver bland annat vårdcentraler, mödravård, barnavårdscentraler, hemsjukvård, ASIH-verksamhet och palliativ slutenvård. Våra ledord är arbetsglädje och energi, patientens nöjdhet och trygghet samt medicinsk excellens.
Familjeläkarna är ISO-certifierade.
Din Profil
Du är undersköterska gärna med några år i yrket. Tidigare arbete inom ASIH eller basal hemsjukvård är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för vård i patientens hem. Du är positiv, initiativrik, flexibel och känner dig säker i din yrkesroll. Du ser det som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Vi erbjuder
Ett omväxlande och självständigt arbete med div undersköterskeuppgifter på kontoret och i patientens hem. T ex provtagning, såromläggning, sätta kateter för att ge några exempel.
Anställning: 100 %. Arbetstiden är förlagd vardagar, dagtid. 6 månaders provanställning. Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och planerar vården i verktyget Alfa eCare Epsilon.
Körkort är ett krav.
Då arbetet utförs i patientens hem kan husdjur och rökning i hemmet förekomma.
